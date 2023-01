Gemeinsame Marineübung : Südafrika demonstriert Nähe zu Russland

Aktualisiert am

Südafrika plant eine gemeinsame Marineübung mit Russland und China. Das „Operation MOSI“ genannte Manöver solle vom 17. bis 27. Februar vor der Ostküste des Landes nahe der Städte Durban und Richards Bay stattfinden, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Es solle dazu dienen, die „bereits florierenden Beziehungen zwischen Südafrika, Russland und China“ zu stärken. Bisher hat die Regierung ihre Neutralität im Ukraine-Krieg betont und sich bei den Abstimmungen dazu in den Vereinten Nationen enthalten.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Südafrika gehört der BRICS-Gruppe (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) an. Die Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress hatte in der Zeit des Widerstandskampfs gegen die Apartheid enge Beziehungen zur Sowjetunion. Die Nachricht kommt wenige Tage vor einer Reise des russischen Außenministers Sergej Lawrow nach Südafrika. Es ist sein erster Besuch seit Beginn der russischen Invasion.

Die größte Oppositionspartei, Democratic Alliance, kritisierte sowohl den Empfang Lawrows als auch die Militärübung scharf. Es sei eine „alberne“ Übung „zu einem ungünstigen Zeitpunkt in der globalen geopolitischen Geschichte“. Südafrika stelle sich damit faktisch auf die Seite Russlands. Politische Beobachter der Brenthurst-Stiftung schrieben, damit zeige sich, wie weit sich die Regierung von seinen westlichen Verbündeten entfernt habe.

Es handele sich um die zweite gemeinsame Übung der drei Seestreitkräfte, heißt es in der Mitteilung weiter. Die erste habe im November 2019 in Kapstadt stattgefunden. Alle Vorbereitungen für die neue Übung, an der 350 südafrikanische Soldaten teilnehmen sollen, seien abgeschlossen.