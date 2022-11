Proteste in Südafrika : Gnade für einen Mörder

Abschied von einem Kämpfer gegen die Apartheid: Trauerfeier für Chris Hani am 18. April 1993 in Soweto Bild: Getty

Nur wenige Morde haben Südafrika so sehr erschüttert. Am 10. April 1993 streckte Janusz Walus, ein polnischer Einwanderer, den Freiheitskämpfer Chris Hani mit vier Schüssen nieder. Der Mord ereignete sich in einer Zeit, in der sich die Apartheid dem Ende zuneigte, Weiße und Schwarze versuchten, sich zu versöhnen, und der damalige Präsident Frederik Willem de Klerk und sein Nachfolger Nelson Mandela die ersten demokratischen Wahlen vorbereiteten. Doch als die Fernsehbilder des getöteten Hani in einer Blutlache um die Welt gingen, schien das große Vorhaben eines gewaltlosen Übergangs zur Demokratie dahin zu sein.

Sofort appellierte Mandela an die Südafrikaner, sich ruhig und diszipliniert zu verhalten, Vergeltungsaktionen zu unterlassen und sich „nicht dem zu beugen, was die Attentäter wollten“. Führende Politiker kündigten an, die Verhandlungen über eine neue Verfassung fortzusetzen, Kirchen veranstalteten Gebetsgottesdienste. Der Kapstädter Erzbischof und Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu sagte, er fürchte um den Friedensprozess. „Unter schwarzen Südafrikanern war eine Welle von Zorn zu spüren, die sich gegen Weiße und gegen die Verhandlungsbereitschaft der ANC-Führung richtete“, schrieb der Korrespondent der F.A.Z. Es kam zu Protestmärschen und einigen Gewaltvorfällen, aber nicht zu den befürchteten schweren Unruhen.