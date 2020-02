Übergangsregierung teilt mit : Sudan will früheren Staatschef Baschir an Den Haag ausliefern

Sudan will früheren Staatschef Baschir an Den Haag ausliefern

Die Übergangsregierung will den früheren Machthaber an den Internationalen Strafgerichtshof ausliefern. Dem im April 2019 gestürzten Omar al-Baschir werden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen.

Die Übergangsregierung im Sudan will nach eigenen Angaben den wegen Kriegsverbrechen gesuchten ehemaligen Staatschef Omar al-Baschir an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag ausliefern. „Diejenigen, die von dem Gericht beschuldigt werden, müssen dorthin gehen“, teilte Mohamed al-Taischay, ein Mitglied des im Sudan derzeit regierenden Souveränen Rats, am Dienstag mit. Dem im April 2019 gestürzten Baschir werden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der sudanesischen Krisenregion Darfur zur Last gelegt.

Baschir regierte den Sudan drei Jahrzehnte lang autokratisch bis zu seinem Sturz durch die Armee Anfang April 2019. Seitdem ist er wegen Korruptionsvorwürfen in der sudanesischen Hauptstadt Khartum inhaftiert.

Die Übergangsregierung, die aus Zivilisten und Soldaten besteht, war sich lange nicht einig über eine Auslieferung des früheren Präsidenten. Doch der Sudan braucht dringend internationale Hilfe und strebt eine Aufhebung der Sanktionen an, die zu Baschirs Zeiten verhängt wurden. Zuletzt rief Premierminister Abdalla Hamdok die Vereinten Nationen zu Unterstützung für den Friedens- und Demokratisierungsprozess auf.