Kämpfe in Sudan : Was Verhandlungen schwierig macht

Auf der Flucht: Flüchtlinge aus Sudan sind am Montag in Tschad in einem Ort nahe Echbara angekommen. Bild: AFP

Nach rund zwei Wochen schwerer Kämpfe und gescheiterter Waffenruhen zeichnet sich in Sudan ein erster Schritt auf dem Weg ab, die Gewalt einzudämmen. Die Anführer der beiden einander bekämpfenden Militärfraktionen, Armeechef Abd al-Fattah al-Burhan und RSF-Kommandeur Mohammad Hamdan Dagalo (bekannt als „Hemeti“), hätten zugestimmt, Vertreter zu Verhandlungen zu entsenden, teilte der Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für Sudan, Volker Perthes, am Montag mit. Diese Gespräche könnten in Südsudan oder in Saudi-Arabien stattfinden – die auf der gegenüberliegenden Seite des Roten Meers gelegene arabische Vormacht hat das Militär in Sudan in der Vergangenheit unterstützt, ohne sich in dem gegenwärtigen Konflikt ganz klar auf eine Seite zu schlagen.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika.

Wie Perthes der Nachrichtenagentur AP sagte, sollten die Gespräche zwischen der Armee und den „Schnellen Unterstützungskräften“ (RSF) sich darauf konzen­trieren, eine „stabile und verlässliche“ Waffenruhe zu erreichen. Der deutsche Leiter der UN-Mission für Sudan, ­UNITAMS, warnte indessen vor zu großen Erwartungen – allein die Organisation der Anreise zu einem solchen Treffen sei voller Herausforderungen „in einer Situation, in der es kein Vertrauen gibt“.

Jenseits solcher diplomatischer Anläufe ist bislang auch keine Entspannung zu verzeichnen, weder militärisch noch rhetorisch. Armeechef al-Burhan hatte am Freitag gesagt, er werde sich nie mit dem „Rebellen“ Hamdan zusammensetzen. Dieser äußerte am Montag, er werde al-Burhan entweder der Justiz übergeben – „oder dem Friedhof“. Aus Khartum und weiteren Teilen des Landes wurden unterdessen neue Gefechte gemeldet. Ein weiteres Mal hielt damit auch eine ausgerufene Waffenruhe nicht. Erst am Sonntagabend hatten beide Seiten zugestimmt, eine seit Freitag geltende Feuerpause um 72 Stunden zu verlängern.

Artilleriefeuer und Detonationen in Khartum

Auch jener Versuch, den unter den Kämpfen leidenden Zivilisten Hilfe und Flucht zu ermöglichen, war jedoch zum großen Teil gescheitert. Über das Wochenende gab es in Khartum und anderen Orten Gefechte. Aus der Hauptstadt wurden schweres Artilleriefeuer und Detonationen gemeldet. Allerdings ließen die Kämpfe in einigen Stadtteilen zwischenzeitlich so sehr nach, dass Geschäfte öffnen konnten.

Eine militärische Lösung für den machtpolitischen Konflikt zwischen der Armee und den RSF, der am 15. April in offene Gewalt umgeschlagen war, zeichnete sich weiterhin nicht ab. Im Gegenteil weitet der Konflikt sich aus. Medienberichten zufolge wurde zuletzt in zwölf der achtzehn Bundesstaaten Sudans gekämpft. Insbesondere in Darfur im Westen des Landes gab es demnach massive Gewalt und Ausschreitungen. In El-Geneina, der Hauptstadt von West-Darfur, sollen zahlreiche Menschen getötet worden sein.

Der frühere sudanesische Ministerpräsident Abdalla Hamdok warnte am Wochenende, der Konflikt könnte zu einem der schlimmsten Bürgerkriege der Welt ausarten. „Gott verhüte, dass Sudan den Punkt eines richtigen Bürgerkriegs erreicht. Syrien, der Jemen, Libyen wären dagegen Kinderkram“, sagte er Medienberichten zufolge auf einer Veranstaltung in Kenias Hauptstadt Nairobi.

Hamdok war im Oktober 2021 von al-Burhan und Hamdan aus dem Amt geputscht worden, als diese noch Verbündete im Ringen zwischen den militärischen und den zivilen Kräften in Sudan waren. Seither gab es eine Entfremdung zwischen dem Armeechef und De-facto-Staatschef al-Burhan und seinem Stellvertreter Hamdan. Ein Streit über die vorgesehene Eingliederung der paramilitärischen RSF in die Armee, die eine Schwächung Hamdans bedeutet hätte, führte schließlich zum gewaltsamen Ausbruch des Konflikts.

Viele Orte unzugänglich für Helfer

Seither haben die Kämpfe laut offiziellen Angaben etwa 530 Menschenleben gefordert, etwa 4500 Personen wurden verwundet. Die tatsächliche Zahl dürfte weitaus höher liegen. In Khartum, wo die Kämpfe inmitten von Wohngebieten stattfinden, sind viele Orte unzugänglich für Helfer. Auch sind viele Gesundheitseinrichtungen beschädigt worden oder leiden unter dem Ausfall von Wasser- und Stromversorgung. Laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation arbeiten zurzeit nur 16 Prozent der Krankenhäuser in Khartum. Im ganzen Land sollen es weniger als ein Drittel sein.

Am Sonntag landete ein Flugzeug mit acht Tonnen medizinischen Hilfsgütern in Port Sudan. Damit könnten mehr als 1000 Verwundete versorgt werden, sagte ein Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Ein positives Signal kam auch vom Welternährungsprogramm: Die UN-Agentur teilte am Montag mit, sie nehme die Arbeit in Sudan wieder auf. Sie war vor zwei Wochen ausgesetzt worden, nachdem drei ihrer Mitarbeiter in den Kämpfen getötet worden waren.

Laut UN-Angaben sind schon etwa 75.000 Menschen vor den Kämpfen außer Landes geflohen. Mehr als 20.000 sind demnach in das westliche Nachbarland Tschad gelangt, im Norden meldete Ägypten 40.000 Flüchtlinge aus Sudan. Viele derjenigen, die nun vor den Kämpfen fliehen, waren zuvor schon Flüchtlinge aus anderen Ländern, die in Sudan Schutz gefunden hatten.

So seien etwa 40.000 Flüchtlinge aus Südsudan, Äthiopien und Eritrea, die sich in Khartum aufhielten, vor den Kämpfen dort geflohen. Viele von ihnen seien vorübergehend in Lagern im Südosten des Landes untergekommen. Unterdessen wurden weitere Bürger vor allem westlicher Länder vor den Kämpfen in Sudan in Sicherheit gebracht.

UN-Generalsekretär António Guterres entsandte Nothilfekoordinator Martin Griffiths nach Nairobi. Dieser beschrieb die Situation in Sudan am Montag als „katastrophal“. Neben der Versorgungslage nannte Griffiths „massive Plünderungen“ von Hilfslieferungen als Herausforderung für die internationale Nothilfe.