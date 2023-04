Die UNICEF-Mitarbeiterin Daphne Francois war eine Woche inmitten der Kämpfe in Sudan in ihrem Haus gefangen. Im Interview erzählt sie von ihren Erfahrungen – und der Sorge um die Bevölkerung, die weiter um ihr Leben bangt.

Frau Francois, Sie haben es nach einer Woche inmitten der Kämpfe aus der sudanesischen Hauptstadt Khartum geschafft. Wie ging das vonstatten?

Es gab in den vergangenen Tagen mehrere Evakuierungsaktionen für Mitarbeiter der Vereinten Nationen, also auch für uns von UNICEF. Wir waren Teil eines riesigen UN-Konvois, der mit Autos, kleinen und größeren Bussen 800 Kilometer von Khartum in die Hafenstadt Port Sudan gefahren ist. Insgesamt waren wir fast 36 Stunden von Checkpoint zu Checkpoint unterwegs, mit ungefähr 700 Leuten.

In Khartum wird fast ununterbrochen gekämpft, angekündigte Feuerpausen werden immer wieder gebrochen. Wie haben Sie es geschafft, den Konvoi zu erreichen?

Die ganze Aktion war ein riesiger logistischer Aufwand. Es gab mehrere Sammelpunkte, aber viele von uns konnten ihre Häuser gar nicht verlassen, weil es zu gefährlich war. Vor meiner Haustür war alles voll mit Kämpfern der „Schnellen Unterstützungskräfte“ (RSF), die hatten auch zwei Jeeps mit Flugabwehrgeschützen, da konnte ich nicht raus. Irgendwann wurde ich dann von Sicherheitskräften abgeholt und zum UNICEF-Gelände gefahren.

Gestern Nachmittag haben Sie schließlich Port Sudan erreicht. Wie geht es jetzt weiter?

Die Lage hier ist zum Glück relativ sicher. Es ist zwar auch Militär unterwegs, aber vor allem wimmelt es gerade von Mitarbeitern verschiedener Hilfsorganisationen, die Sudan verlassen wollen. Für die meisten geht es erst mal mit der Fähre nach Dschidda und von dort aus per Flugzeug weiter, auch für mich. Wir haben Glück gehabt – aber die meisten Sudanesen haben das nicht. Die haben uns alle in diesem riesigen Konvoi vorbeifahren sehen, sie müssen zuschauen, wie die internationale Gemeinschaft das Land verlässt und sie in dieser dramatischen Lage allein lässt. Das ist schrecklich. Aber die UN werden Sudan nicht aufgeben, es ist gut, dass der Sondergesandte Volker Perthes das gerade noch einmal betont hat.

Wie haben Sie den Ausbruch der Kämpfe erlebt?

Das war völlig verrückt. Ich saß mit meiner Mitbewohnerin auf dem Balkon, wir wollten gerade einkaufen gehen. Dann bekamen wir eine Nachricht in einer Sicherheitsgruppe der UN, dass wir das Haus wegen Schusswechseln nicht verlassen sollten. Kurz darauf parkten immer mehr Fahrzeuge der RSF in unserer Straße. Dann hörten wir Explosionen und sahen riesige Rauchwolken beim Flughafen. Da war uns klar, dass es ernst wird.

Und dann?

Die Armee und die RSF begannen, direkt bei uns in der Straße gegeneinander zu kämpfen. Um uns vor Schüssen und Raketen zu schützen, legten wir unsere Matratze erst mal ins Wohnzimmer, dann immer weiter ins Innere der Wohnung. Irgendwann haben wir zusammen auf einer 90-Zentimeter-Matratze in der hintersten Ecke unserer Wohnung geschlafen.

Hatten Sie Angst?

So richtig habe ich die Anspannung erst gespürt, als ich es endlich herausgeschafft hatte. In der Situation war ich vor allem froh, dass ich nicht allein war. Aber natürlich war das alles beängstigend. Eine Kugel schlug durch unser Fenster ein, dann ständig diese wahnsinnig lauten Flugabwehrgeschütze. Irgendwann versuchte ein bewaffneter RSF-Soldat, über den Zaun vor unserem Haus zu klettern. Da bekamen wir kurz Panik. Man hörte ja immer wieder vor Überfällen und Versuchen der Kämpfer, Wohnhäuser zu Stellungen umzufunktionieren. Zum Glück schaffte er es nicht.

Wie geht es den Menschen, die es noch nicht aus Khartum herausgeschafft haben?

Ich bin in ständigem Kontakt mit meinen sudanesischen Kollegen, die gerade mithilfe der UN versuchen, die Stadt zu verlassen. Aber es wird immer schwieriger, und die Lage ist unübersichtlich. Ein Kollege versuchte gestern, in ein sicheres Stadtviertel in Khartum zu gelangen – zum Glück erfolglos, denn kurz darauf wurde es heftig bombardiert. Hier in Port Sudan habe ich einen Bekannten, dessen Mutter und Schwester noch in Khartum sitzen. Er hatte schon einen Transport für sie organisiert, aber der Fahrer ist abgesprungen, weil die Lage immer gefährlicher wird. Man weiß nie, wo es als Nächstes losgeht.

Hatten Sie im Vorfeld der Kämpfe geahnt, dass die Situation derart eskalieren könnte?

Die Lage war angespannt, ja. Ich habe einen Bekannten, der sehr gut vernetzt ist und immer wieder gewarnt hatte, dass das alles in keine gute Richtung geht und jederzeit etwas passieren könnte. Aber dass es so schrecklich wird, hätte wahrscheinlich selbst er nicht erwartet.

Sind Sie zuversichtlich, dass sich die Kämpfe in absehbarer Zeit wieder legen könnten?

Ich weiß es leider absolut nicht. Was ich weiß, ist nur, dass dieses Land schon davor am Boden lag. Wie jedes Jahr werden die Menschen auch in diesem Jahr mit Dürren, Fluten, großer Armut zu kämpfen haben. Und jetzt kommt noch dieser Krieg dazu. Ich werde auf jeden Fall zurückkommen, sobald die Lage es zulässt. Es gibt hier unglaublich viel zu tun.