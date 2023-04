Stadt in Flammen: heftige Kämpfe am Wochenende in Khartum Bild: AFP

Viele Bewohner Karthums verbrachten eine unruhige und schlaflose Nacht. Die Hoffnung, dass die am Samstag aufgeflammten Kämpfe zwischen den beiden wichtigsten Fraktionen des Militärs schnell wieder abklingen würden, hat sich nicht erfüllt. Auch am Sonntag gab es heftige Auseinandersetzungen in der Hauptstadt Sudans, aber auch in anderen Orten des Landes.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika.

Die Truppen der „Schnellen Unterstützungskräfte“ (Rapid Support Forces, RSF) und der sudanesischen Armee setzten gepanzerte Fahrzeuge, Maschinen­gewehre und Kampfflugzeuge ein. Besonders umkämpft waren das Militärhauptquartier, der internationale Flughafen der Hauptstadt und die Zentrale des Staatsfernsehens.

Die militärische Lage war unübersichtlich, beide Seiten reklamierten für sich, die Kontrolle über wichtige Einrichtungen zu haben. Die RSF hatten zwischenzeitlich mitgeteilt, sie hätten den Präsidentenpalast und mehrere Flughäfen er­obert. Die Armee wies dies zurück. In einer Stellungnahme am Sonntag verkündete sie, die „Stunde des Sieges ist nah“. Verhandlungen lehnten beide Seiten ab.

In Khartum und der Zwillingsstadt Om­durman ist die Lage für Zivilisten besonders gefährlich. Einrichtungen und Stützpunkte der einander bekämpfenden Fraktionen lägen dort nah beieinander, erläutert Christine-Felice Röhrs, die das Sudan-Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung leitet. Sie berichtet von massivem Ar­tillerie­feuer, das man in der Doppelstadt am Nil hören könne. Die bekannte Menschenrechtsaktivistin Tahani Abass sagte der Nachrichtenagentur AP: „Sie schießen in den Straßen aufeinander. Es ist ein totaler Krieg in Wohngebieten.“ Eine Ärzte­vereinigung sprach am Sonntagmorgen von 56 getöteten Zivilisten und mindestens 600 Verwundeten. Die tatsächliche Opferzahl könnte deutlich höher liegen.

Röhrs sagt, die internationale Gemeinschaft müsse jetzt „als Allererstes etwas für den Schutz von Zivilisten tun“. Verschiedene Akteure riefen am Sonntag zur Deeskalation auf. Der amerikanische Au­ßenminister Antony Blinken sagte, die Regierung in Washington sei mit Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten im Gespräch. Beide Länder ha­ben großen Einfluss auf Akteure in Sudan, insbesondere im Militär. Man sei übereinstimmend der Ansicht gewesen, dass es nun essenziell sei, dass die beteiligten Parteien „unverzüglich und ohne Vorbedingungen die Kampfhandlungen einstellen“, sagte Blinken.

Geführt wird das Land von einer Militärjunta

Die Spannungen, die nun aufgebrochen sind, hatten sich über Wochen aufgebaut. Die RSF-Truppe und die reguläre Armee hatten offen Vorbereitungen für eine mögliche bewaffnete Konfrontation ge­troffen. Und doch, sagt Röhrs, hätten viele in Sudan nicht erwartet, dass es tatsächlich zu einer solchen kommt. In den vergangenen zwei, drei Jahren habe es wiederholt Spannungen zwischen den RSF und der SAF gegeben. „Die meisten Leute hier dachten, die Beharrungskräfte, die Ge­sprächskanäle und die Vermittlungs­bemühungen seien stark genug, um eine Eskalation zu verhindern. Beide Seiten hätten dabei zu viel zu verlieren, das war die vorherrschende Interpretation.“

So ist auch bislang unklar, was zu den Kämpfen geführt hat. Seit der Entmachtung des Diktators Omar al-Baschir im Frühjahr 2019 – der Jahrestag war am 11. April – macht Sudan eine unruhige und wechselhafte Zeit durch. Auf eine kurze Phase einer gemeinsamen zivil-militärischen Führung folgte im Oktober 2021 ein Putsch des Militärs. Seither führt nominell ein „Übergangs-Souveränitätsrat“ das Land, de facto jedoch eine Militärjunta. Seit einigen Monaten laufen Be­strebungen, den Weg zurück zu einer zivilen Regierung zu ebnen; im Dezember wurde dazu ein „Rahmenabkommen“ un­terzeichnet. Es gibt aber verschiedene Kräfte, die sich dem widersetzen. Hinzu kommt der nun offenkundige Machtkampf im Militär – zwischen Kräften, die noch vor eineinhalb Jahren gemeinsam den Umsturz vollzogen hatten.

An der Spitze der beiden Fraktionen stehen die mächtigsten Personen des Landes: auf der einen Seite Abd al-Fattah al-Burhan, der Kommandeur der sudanesischen Armee und De-facto-Herrscher Su­dans. Auf der anderen Seite Mohammed Hamdan Dagalo, al-Burhans bisheriger Stellvertreter, vor allem aber der Kommandeur der paramilitärischen RSF. Die Truppe entstand 2013 aus den Dschandschawid-Milizen, die während des Darfur-Krieges Gräueltaten an der Bevölkerung in der westlichen Provinz verübten. Angaben von Fachleuten zufolge liegt die Truppenstärke der RSF inzwischen bei etwa 100.000. Sie verfügen über viel Geld, unter anderem aus der Ausbeutung von Goldminen.