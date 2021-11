Sturm auf das Kapitol : Trump gewinnt Zeit

Im Streit über die Freigabe von Akten zur Erstürmung des Kapitols gewährt ein Berufungsgericht in Washington dem früheren Präsidenten Aufschub. Vorerst können die Dokumente nun nicht an den Kongress übergeben werden.

Ein wütender Mob während des Kapitol-Sturms am 6. Januar in Washington Bild: Reuters

In der Auseinandersetzung über die Herausgabe von Akten für die Aufarbeitung der Erstürmung des Kapitols hat der frühere amerikanische Präsident Donald Trump einen kurzfristigen Aufschub erwirkt. Einen Tag bevor das Nationalarchiv die Dokumente aus dessen Zeit im Weißen Haus an den Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses übergeben sollte, stimmte das Berufungsgericht in Washington am Donnerstag einem Eilantrag Trumps zu.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington.



Infolge der einstweiligen Verfügung der drei Richter ist es dem Nationalarchiv nun zunächst untersagt, die Dokumente an den Kongress zu übergeben. Das Gericht hob hervor, der Aufschub sei keine Entscheidung in der Sache. Der Fall soll am 30. November verhandelt werden. Der Kongress hat die Herausgabe der Akten verlangt, um „jedes Detail darüber in Erfahrung zu bringen, was am 6. Januar und in den Tagen zuvor im Weißen Haus vor sich ging“, wie der Ausschussvorsitzende, der Demokrat Bennie Thompson, äußerte.

Trump verweist auf das „exekutive Privileg“, das ihm eine Geheimhaltung erlaube. Ein Bundesgericht im Hauptstadtdistrikt Washington hatte am Dienstag entschieden, dass das parlamentarische Kontrollrecht Vorrang genieße. In der Begründung hieß es, Trumps Haltung, dass er sich über den ausdrücklichen Willen der Exekutive hinwegsetzen könne, beruhe auf der Annahme, dass seine exekutiven Befugnisse lebenslange Geltung hätten. Präsidenten seien aber keine Könige, und der Kläger sei nicht Präsident. Präsident Joe Biden hatte dem Wunsch des Kongresses auf Aktenübergabe zugestimmt, um die Ereignisse vom 6. Januar, als ein von Trump angestachelter Mob versuchte, die Zertifizierung des Ergebnisses der Präsidentenwahl zu verhindern, aufzuklären und sicherzustellen, dass sich ein solcher Angriff auf die Verfassung nicht wiederholen könne.

Bei den Dokumenten handelt es sich unter anderem um Aufzeichnungen von Trumps damaligem Stabschef im Weißen Haus, Mark Meadows, sowie des seinerzeitigen Präsidentenberaters Stephen Miller und des Rechtsbeistands Patrick Philbin. Der Untersuchungsausschuss hat unterdessen Meadows aufgefordert, bis Freitag eine Aussage vor den Abgeordneten zu machen und Akten zu übergeben. Ansonsten werde man ein Verfahren wegen Missachtung des Kongresses einleiten. Ein solches wurde schon gegen den Trump-Verbündeten Steve Bannon eingeleitet. Das Justizministerium muss dabei darüber entscheiden, ob es strafrechtlich gegen die Personen vorgeht. Thompson schrieb, werde Meadows nicht vor dem Ausschuss erscheinen, betrachte man dies als bewusste Zuwiderhandlung. Meadows’ Anwalt hatte zuvor mitgeteilt, sein Mandant werde nicht mit dem Ausschuss zusammenarbeiten, bis die Frage des exekutiven Privilegs, auf welches Trump verweise, gerichtlich geklärt sei. Die Biden-Regierung hatte den Anwalt zuvor darüber unterrichtet, dass sie das exekutive Privileg auch im Falle Meadows’ nicht geltend mache.