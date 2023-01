Sturm auf Regierungsviertel : Spurensuche in Brasilia

In Brasilien beginnt die Aufarbeitung der jüngsten Ereignisse. Einige Politiker fordern die Auslieferung des früheren Präsidenten Bolsonaro, der am Montag kurzzeitig in einem amerikanischen Krankenhaus behandelt wurde.

Brasiliens Präsident Lula da Silva sagte am Montagabend bei einem Treffen mit den 27 Gouverneuren des Landes in Brasília, dass die Geschehnisse von Sonntag abzusehen waren. Die Demonstranten vor den Militäreinrichtungen des Landes hätten keine Forderungen gehabt, sagte Lula da Silva. Sie hätten nur einen Putsch gewollt, doch „einen Putsch wird es nicht geben“.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Anschließend überquerte Lula da Silva mit den Gouverneuren den Platz der drei Gewalten zwischen Regierungspalast, Kongress und Oberstem Gerichtshof, der am Montag so aussah, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Die Gebäude waren tags zuvor von Hunderten radikalen Anhängern des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro während fast drei Stunden besetzt und verwüstet worden. Die Randalierer entwendeten offenbar auch zahlreiche Computer-Festplatten, Kunstwerke und sogar Waffen aus den Gebäuden. Am Montag begann die Arbeit der Spurensicherung und der Reinigungskräfte.

Seit Sonntag sind laut offiziellen Angaben mehr als 1500 Personen verhaftet worden, mindestens 200 von ihnen auf frischer Tat. Es handelt sich dabei um Teilnehmer der Ausschreitungen sowie um Personen, die sich in einem Lager vor dem Hauptquartier der Armee in Brasilia befanden, das am Montag nach 72 Tagen geräumt wurde. Die Festgenommenen wurden in das Hauptquartier der Bundespolizei überführt, das aus allen Nähten platzt. Dutzende Anwälte sind inzwischen vor Ort, um ihre Mandanten zu betreuen.

Laut dem brasilianischen Justizminister Flávio Dino wurden zudem Verdächtige in zehn Bundesstaaten identifiziert, die an der Organisation und Finanzierung der Aktionen beteiligt waren, Busse gemietet und anderes Material zur Verfügung gestellt hatten. Weitere Ermittlungen laufen.

Armee beginnt mit Räumung von Protestcamps

Laut Dino hat die Absicht der Demonstranten darin bestanden, mit dem Sturm auf die Gebäude einen Dominoeffekt zu erzeugen und „neue Abenteuer“ auszulösen. Der Minister sprach auch die Rolle der Armee an, die der demokratischen Rechtsstaatlichkeit treu geblieben sei. Nachdem die Armee über Wochen vor ihren Einrichtungen errichtete Lager von radikalen Bolsonaro-Anhängern geduldet hatte, begann sie am Montag mit deren Räumung. Sie haben sich als Brutstätten für Extremisten herausgestellt. Das Schlimmste sei vorbei, sagte Dino: „Das Land bewegt sich mit großer Geschwindigkeit auf eine absolute institutionelle Normalisierung zu.“

Auf rechtlicher und politischer Ebene wird die vom Justizminister versprochene Normalisierung wohl weniger rasch eintreten. Etliche Ermittlungen wurden aufgenommen. Sie werden angesichts der Geschehnisse eine sehr politische Note haben. Auch eine politische Aufarbeitung der Geschehnisse wird es geben. Im Senat dürfte noch in diesen Tagen eine parlamentarische Untersuchungskommission gebildet werden, um den 8. Januar zu untersuchen. Dabei werden zwangsläufig auch politische Fragen – und Schuldfragen – aufkommen. Die nötigen Unterschriften für die Untersuchungskommission sind bereits beisammen.