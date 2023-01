Aufruhr in Brasilia : Nach Trumps Vorbild

Demonstranten am 8. Januar im Kongressgebäude in Brasilia Bild: AP

Der Sturm auf den Regierungsbezirk von Brasília trägt mehr Züge eines Aufruhrs als eines versuchten Staatsstreichs. Die Demonstranten, von denen einige in den Kongress und andere Gebäude eindringen konnten, forderten eine Machtübernahme durch das Militär.

Aber es war kein operatives Ziel der Aktion zu erkennen, auch der Zeitpunkt war eher ungeeignet. Die Abgeordneten waren nicht im Parlament, Präsident Luiz Inácio Lula da Silva nicht einmal in der Stadt. Im Unterschied zur Erstürmung des Washingtoner Kapitols vor zwei Jahren, mit der die Ereignisse in Brasilia sofort verglichen wurden, hätten die Demonstranten Lulas Amtseinführung nicht mehr verhindern können. Er ist seit Beginn des Jahres brasilianischer Präsident.

Bolsonaro säte Zweifel

Trotzdem ist das Vorbild USA deutlich zu erkennen, so wie es schon in der Amtszeit des abgewählten Präsidenten Bolsonaro oft der Fall war. Wie Trump erkannte er seine Wahlniederlage nicht an, schürte früh Zweifel an der Legitimität des Ergebnisses, wiegelte seine Anhänger auf und distanzierte sich am Sonntag erst nach Stunden von den Übergriffen auf die staatlichen Institutionen.

Trump hat ein Modell zur Zerrüttung und Beseitigung demokratischer Prozesse geschaffen, das womöglich nicht nur in Brasilien Nachahmer finden wird. Es wurde gespeist vom Machthunger und Narzissmus des früheren US-Präsidenten, stillt aber selbst in den aufgeklärtesten Gesellschaften autoritäre Sehnsüchte vieler Bürger.

Mehr zum Thema 1/

In Brasilien wird es nun auf die Sicherheitskräfte ankommen. Bolsonaro hat es nach der Wahl nicht geschafft, das Militär auf seine Seite zu ziehen, aber er kann offenbar immer noch auf Sympathisanten im Sicherheitsapparat zählen. Eine Demokratie lässt sich gegen diesen nicht halten, deswegen ist es ein gutes Zeichen, dass es Polizisten gab, die dem Spuk am Sonntag ein Ende bereiteten, und dass sie am Tag darauf gegen Protestcamps vorgingen. Lulas Versöhnungsagenda ist allerdings fürs Erste dahin.