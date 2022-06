Sturm auf das Kapitol : Showdown im Oval Office

Aktualisiert am

Trump wollte das Justizministerium für sein Komplott einspannen. Der Plan, einen willigen Helfer an die Spitze des Hauses zu setzen, scheiterte. Der Untersuchungsausschuss rekonstruierte den Putschversuch.

Noch vor Sonnenaufgang erschienen am Mittwochmorgen ein Dutzend Bundespolizisten vor dem Haus Jeffrey Clarks. Der Anwalt, noch in Pyjamas gekleidet, wurde gebeten, vor sein Haus in Virginia unweit von Washington zu treten. Wonach die Ermittler genau suchten, blieb unklar. Später hieß es lediglich, die Durchsuchung stehe im Zusammenhang mit dem Plan, die Präsidentenwahl 2020 zu kippen.

Der Termin für die Razzia dürfte kein Zufall gewesen sein. Am Mittwochnachmittag hatte der Untersuchungsausschuss zur Kapitolserstürmung drei ranghohe Beamte des Justizministeriums geladen. Sie rekonstruierten, wie Donald Trump und seine Vertrauten einen Putsch planten. Sein Mann im „Department of Justice“ war Jeffrey Clark. Hatte der Ausschuss seine eigenen Ermittlungsergebnisse der Justiz zur Verfügung gestellt, wie diese es zuvor gefordert hatte? Mit der Durchsuchung ist nun jedenfalls klar, dass das Justizministerium das Komplott untersucht und Clark ins Visier genommen hat. Die Einschläge für den früheren Präsidenten kommen damit näher.