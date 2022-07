Sturm auf das Kapitol : Nun nimmt die Justiz auch Trump ins Visier

Donald Trump am Dienstag in Washington Bild: AFP

Die Szene erinnerte an die aufgeheizte Stimmung in den Wochen nach der Präsidentenwahl 2020: Vor einem Hotel in der Washingtoner Innenstadt versammelten sich Trump-Gegner, hielten Banner in die Höhe und skandierten: „Kein Trump! Kein Faschismus!“ Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, vor dem Eingang des Hotels, in dem der frühere Präsident am Dienstag auftreten sollte, hatten sich, wie zur Verteidigung, einige Trumpisten positioniert: ärmellose T-Shirts, lange Bärte, wehende amerikanische Flaggen und ausgestreckte Mittelfinger. Dazwischen die Polizei.

Erstmals seit seinem unrühmlichen Abtritt war Donald Trump in die Hauptstadt zurückgekehrt. Erstmals seitdem ein gewalttätiger Mob das Kapitol erstürmt hatte – und mitten in einer Zeit, in welcher der Sonderausschuss zur Untersuchung des 6. Januar 2021 dabei ist, Trump eine Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten zur Last zu legen. Das „America First Policy Institute“ tagte in dem Hotel und hatte Trump als Hauptredner geladen.