Sturm auf das Kapitol : Die Vereinigten Staaten gegen Donald Trump?

Für Dienstag hat der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Kapitolserstürmung einen Zeugen geladen, der in den Wochen nach der Präsidentenwahl 2020 dem Druck Donald Trumps, das Wahlergebnis zu kippen, eisern widerstanden hatte. Der abgewählte Präsident hatte seinerzeit den obersten Wahlaufseher in Georgia in einem Telefonat aufgefordert, genügend Stimmen „zu finden“, um ihm die Wahlleute des Bundesstaates zusprechen. Innenminister Brad Raffensperger hatte sich schon in einer nichtöffentlichen Sitzung des Ausschusses den Fragen der Abgeordneten gestellt.

Für viele Amerikaner, nicht nur für Demokraten, ist der Republikaner ein Held, der half, die Demokratie in ihrem Land zu retten. Trumps Rachefeld gegen ihn mit dem Versuch, Raffensperger in den Vorwahlen der Partei zu verhindern, scheiterte im Mai. Die republikanische Basis stellte den Innenminister für die Wahlen im November wieder auf.

Der Fall Georgia soll nach Meinung der Ausschussmitglieder genauso wie die Druckkampagne gegen Mike Pence zeigen, dass Trump bewusst zu illegalen Mitteln griff, um die friedliche Machtübergabe zu verhindern. Der frühere Präsident verfolgt das Geschehen im Kongress genau. Seinem seinerzeitigen Vizepräsidenten warf er dieser Tage abermals bei einem Redeauftritt vor evangelikalen Verbänden in Nashville vor, nicht den Mut gehabt zu haben, die Beglaubigung des Wahlsiegs Joe Bidens zu verweigern.

Mit Blick auf die Aussage Raffenspergers verbreitete Trump zudem auf seinem Social-Media-Kanal vorsorglich noch einmal die Lesart, sein damaliger Anruf bei dem Innenminister sei „perfekt und angemessen“ gewesen. Es ist bemerkenswert, dass Trump die Arbeit des Untersuchungsausschusses öffentlich kommentiert, schließlich stellen rechte Medien mit Verweis auf die Einschaltquoten darauf ab, dass die Amerikaner sich nicht für die Anhörungen interessierten.

Welche Folgen hätte ein Prozess gegen Trump?

Trump weiß freilich, dass der Ausschuss nicht unmittelbar auf die Öffentlichkeit abzielt. Die Mitglieder wollen mit ihrer Beweisführung Justizminister Merrick Garland unter Druck setzen, Anklage gegen den früheren Präsidenten zu erheben. Ein solcher Prozess – er wäre der erste gegen einen früheren Präsidenten wegen seiner Amtshandlungen – würde nicht ohne Wirkung auf die Öffentlichkeit bleiben und womöglich Trumps Comeback-Pläne durchkreuzen. Dieser versucht dagegen vorzubauen und verbreitet ein Gegennarrativ zu der Lesart, er sei sich bewusst gewesen, dass Biden gewonnen habe, und habe illegale Mittel eingesetzt, um an der Macht zu bleiben. Der Ausschuss kreiere böswillig „ein falsches Narrativ“, schrieb Trump am Sonntag. Die Behauptung, er habe gewusst, die Wahl verloren zu haben, sei vollkommen falsch. „Ich hatte das Gefühl“, so Trump weiter, dass die Wahl „manipuliert“ gewesen und ihm der Sieg „gestohlen“ worden sei. Das habe er von Anfang an so gesehen.

Schon zu Beginn der vergangenen Woche hatte er ein zwölfseitiges Schreiben veröffentlicht, in dem er nicht nur die Mitglieder des Ausschusses mit den üblichen Schmähungen überhäufte und Verschwörungstheorien verbreitete, sondern auch unterstrich, warum er die Wahlergebnisse in mehreren Bundesstaaten für gefälscht hielt und warum er das Recht hatte, mit allen Mittel dagegen vorzugehen. Dieses Schreiben kann man als Beginn einer juristischen Verteidigungsstrategie betrachten, zumal Trump beim Verfassen des Papiers ein Anwalt geholfen hatte, der nun zu einem neuen Team von Rechtsberatern um den früheren Präsidenten zählt: Evan Corcoran, ein Strafverteidiger und früherer Staatsanwalt, hatte zuvor die Interessen eines anderen Mandanten aus dem Trump-Orbit vertreten: jene Steve Bannons nämlich, des einstigen Chefberatern des früheren Präsidenten, der sich im Zusammenhang mit der parlamentarischen Aufarbeitung des 6. Januars 2021 im Juli vor Gericht wegen Missachtung des Kongresses verantworten muss. Die Indizien sprechen also dafür, dass Trump mit einer Anklage rechnet.