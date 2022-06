Sturm auf das Kapitol : „Zahlen sind Zahlen. Sie lügen nicht“

Viel musste Brad Raffensperger gar nicht sagen. Der Innenminister Georgias, der am Dienstag vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Kapitolserstürmung aussagte, präsentierte sich so, wie man ihn kannte. Der Republikaner schilderte seinen Konflikt mit Donald Trump nach der Präsidentenwahl 2020 nüchtern und sachlich. Es bedurfte keiner Dramatisierung. Für diese sorgte der wichtigste Belastungszeuge. Als solcher diente Trump selbst.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Der Abgeordnete Adam Schiff, Intimfeind des früheren Präsidenten aus den Tagen des ersten Impeachment-Verfahrens, übernahm die Befragung Raffenspergers. Der Demokrat war selbstredend bestens vorbereitet und spielte Passagen eines Telefonats Trumps mit dem obersten Wahlaufseher vom 2. Januar vergangenen Jahres ein, dessen Mitschnitt seinerzeit veröffentlicht worden war. Trump unterstellte zwar in mehreren Bundesstaaten Wahlfälschung. Vom vermeintlichen Fall Georgia war er aber geradezu besessen.

Mehrfach schon hatte Trump behauptet, in dem Südstaat mindestens mit 400.000 Stimmen vorne gelegen zu haben, bevor dann Wahlhelfer der Demokraten kofferweise Stimmenzettel in die Auszählung gespeist hätten. Justizminister William Barr hatte vor Weihnachten 2020 mit Trump gebrochen – nachdem er ihm die Kunde überbracht hatte, dass es keine Anhaltspunkte für einen Betrug gebe. Trotzdem fing Trump in dem Gespräch mit Raffensperger wieder davon an, dass in Atlanta Koffer mit Stimmzetteln für Biden unter den Tischen deponiert gewesen seien, die man dann spät in der Nacht geöffnet habe. Zudem seien Stimmzettel von mindestens 5000 Verstorbenen abgegeben worden.

Raffensperger widersprach. Man habe alles überprüft. Es habe keine Koffer gegeben, sondern nur Stimmzettelbehälter. Er könne Trump einen Link mit Bildmaterial eines örtlichen Fernsehsenders schicken, das dies bestätige, sagte Raffensperger. Trump erwiderte allen Ernstes: Er habe einen „besseren Link“. Sodann folgte die berüchtigte Forderung: „Ich muss 11.780 Stimmen finden. Ich brauche 11.000 Stimmen. Seien Sie nicht so.“ Schließlich drohte er: Wenn am Ende gefälschte Stimmzettel gefunden würden, die Raffensperger nicht gemeldet habe, dann sei das „kriminell“ und „ein großes Risiko“ für ihn. Es sei „sehr gefährlich“.

Todesdrohungen gegen Regierungsvertreter

Raffensperger berichtete am Dienstag, seine Familie und er hätten in der Folge anonyme Drohungen, auch Todesdrohungen, erhalten. Für ihn sei aber stets klar gewesen, dass er die Verfassung befolgen werde, auch wenn er dadurch in die Schusslinie gerate. Es hätten keine Stimmzettel gefunden werden können. Auch seien keine vernichtet worden. Alles habe man doppelt und dreifach geprüft. Der Wahltag sei glatt verlaufen. Raffensperger: „Zahlen sind Zahlen. Zahlen lügen nicht.“

Gabriel Sterling ist ein nicht ganz so kontrollierter Typ. Er ist Raffenspergers Stellvertreter in Atlanta. Nach der Wahl 2020 fungierte er gleichsam als dessen Sprecher. Nachdem ein Vertreter eines Zählmaschinen-Herstellers in einem von QAnon-Verschwörungstheoretikern verbreiteten Videoclip des Verrats beschuldigt worden war und man vor seinem Haus eine Schlinge fand, trat Sterling in Absprache mit seinem Vorgesetzten vor die Presse und forderte Trump auf, aufzuhören, Leute anzustacheln. Am Ende werde es Verletzte und Tote geben. Das war gut einen Monat vor dem 6. Januar 2021. Da sei er ausgerastet, sagte Sterling am Dienstag. Gegen die Kampagne des abgewählten Präsidenten kam er freilich nicht an. Es sei frustrierend gewesen, als Beamter in Atlanta gegen Trump anreden zu müssen, der fast 90 Millionen Follower auf Twitter gehabt habe.