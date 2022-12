Sturm auf das Kapitol : Kongressausschuss empfiehlt Anklage Trumps

Sechs Monate lang rekonstruierten die Mitglieder des Untersuchungsausschusses in neun stundenlangen Anhörungen öffentlich, was sich am 6. Januar 2021 im Kapitol in Washington abgespielt hatte. Insgesamt anderthalb Jahre lang trugen die Abgeordneten des Repräsentantenhauses Aussagen und Beweise dafür zusammen, wie Donald Trump und seine Anhänger versucht hatten, die Machtübergabe an Joe Biden nach der Präsidentenwahl 2020 zu verhindern. Sie hörten mehr als tausend Zeugen, sichteten mehr als eine Million Dokumente und sprachen mehr als hundert Vorladungen aus.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Am Montag schließlich gipfelte ihre Arbeit in einer symbolischen Abstimmung: Empfiehlt das Gremium dem Justizministerium, Anklage gegen den früheren Präsidenten Donald Trump zu erheben? Die neun Ausschussmitglieder, zwei Republikaner und sieben Demokraten, stimmten bei ihrer letzten öffentlichen Sitzung einhellig mit Ja. Trump sei wegen vier Straftatbeständen zu belangen: Aufruhr, Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten, Behinderung des Kongresses und Falschaussage. Genau zwei Jahre zuvor hatte Trump seine Anhänger auf Twitter für den 6. Januar vor das Kapitol gerufen: „Seid da, es wird wild!“

„Völliges moralisches Versagen“

Es ist das erste Mal in der amerikanischen Geschichte, dass der Kongress dem Justizministerium die strafrechtliche Verfolgung eines Präsidenten nahelegt. In einer Zusammenfassung des Abschlussberichts, der in Gänze erst am Mittwoch veröffentlicht wird, heißt es, die Beweise hätten zu einer „eindeutigen Schlussfolgerung“ geführt: „Die zentrale Ursache für den 6. Januar war ein Mann, der ehemalige Präsident Donald Trump, dem viele andere folgten.“ Weiter heißt es: „Ohne ihn wäre es zu keinem der Ereignisse vom 6. Januar gekommen.“

Der Ausschussvorsitzende, der Demokrat Bennie Thompson aus Mississippi, erinnerte zu Beginn der letzten Sitzung an das amerikanische Selbstverständnis. Wer eine Wahl verliere, der akzeptiere das im Sinne der Rechtsstaatlichkeit. Der Glaube an das System bilde die Grundlage für die amerikanische Demokratie. „Wenn diese Grundlage zerstört ist, ist auch unsere Demokratie zerstört“, sagte Thompson. Wolle Amerika die Wiege der Demokratie bleiben, dürfe so etwas nie wieder geschehen.

Mehr zum Thema 1/

Seine Stellvertreterin, die Republikanerin Liz Cheney aus Wyoming, ergänzte später: Jeder Präsident in der Geschichte Amerikas habe diese geordnete Machtübergabe verteidigt – „bis auf einen“, Donald Trump. Es sei ein „völliges moralisches Versagen“ seinerseits gewesen. In der Zusammenfassung des Berichts wird beschrieben, wie Trump jeden unter Druck setzte, das Wahlergebnis zu kippen – von engen Mitarbeitern über Wahlhelfer bis hin zum Justizministerium.

Trump „provozierte seine Anhänger zu Gewalt“

Bemerkenswert ist der Schritt des Untersuchungsausschusses, eine strafrechtliche Empfehlung auszusprechen, nicht wegen seiner juristischen Bedeutung. Allein das Justizministerium entscheidet über eine Anklage Trumps. Einer Vorladung des Ausschusses hatte dieser sich im Herbst denn auch verweigert. Gewichtiger ist die politische Anklage, die mit den Empfehlungen des Gremiums einhergeht.