Türkische Wirtschaftskrise : Erdogan bleiben nur Religion und Nationalismus

In Ankara zirkuliert ein Satz, der nichts Gutes verheißt: Einen normalen Regierungswechsel werde es in der Türkei nicht mehr geben. Es werde also nicht möglich sein, was in einer gewachsenen Demokratie selbstverständlich ist. Denn für Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine AKP, die seit neunzehn Jahren regiert, steht zu viel auf dem Spiel. Niederlagen sind im Leben des Machtmenschen Erdogan nicht vorgesehen, und ohne den Schutz des Amtes würde die Bereicherung seiner Familie und seines näheren Umfeldes ans Licht gezerrt werden.

Es war eine Wirtschaftskrise, die das alte Parteiensystem implodieren ließ und Erdogan 2002 an die Macht brachte. Damals schien in seinen Händen alles, wie bei der griechischen Sagengestalt König Midas, zu Gold zu werden, wurde die Türkei zu einem prosperierenden Schwellenland. Heute aber lässt sich ein umgekehrter König-Midas-Effekt beobachten, lösen sich etwa Devisenbestände der Zentralbank auf, die Erdogan preisgegeben hat, weil er unter Missachtung aller wirtschaftswissenschaftlichen Lehrsätze glaubt, mit niedrigen Zinsen die Inflation bekämpfen und die türkische Lira stabil halten zu können.

Die türkische Lira hat fast die Hälfte ihres Werts verloren

Erdogan musste aber lernen, dass sich der Markt nicht wie unliebsame Kritiker einsperren lässt. Jetzt droht die Wirtschaft zum Auslöser für seinen Fall zu werden. Denn die türkische Lira hat in zwölf Monaten fast die Hälfte ihres Werts verloren, und die Inflation ist mit 36 Prozent so hoch wie nie zuvor in der Ära der AKP. Die Lage ist immer mehr vergleichbar mit der Krise, die Erdogan einst an die Macht gebracht hatte. Danach konnte er lange Geld an die Reichen verteilen und Religion und Nationalismus an die Armen. Heute bleiben ihm nur noch Religion und die nationalistische Karte.

Mit seiner Wirtschafts- und Zinspolitik hat sich Erdogan in eine Sackgasse manövriert. Das Land ist aber in Aufruhr. Könnte die Türkei also das nächste Kasachstan werden, wo sich die Wut über massive Preissteigerungen in landesweiten Protesten entlädt? Der siegesgewisse Oppositionsführer Kemal Kiliçdaroglu sagt, die Türken seien kein Volk, das demonstriere. Die Entscheidung werde an der Wahlurne fallen. Die nächsten Parlaments- und Präsidentenwahlen müssen bis spätestens Juni 2023 stattfinden. In der angespannten Lage entsteht jedoch der Eindruck, dass das Land sich längst in der heißen Wahlkampfphase befinde.

Und Erdogan selbst heizt die Stimmung weiter an, vergleicht vorsorglich potentielle Demonstranten mit den Putschisten vom Juli 2016. Der CHP-Vorsitzende Kiliçdaroglu fragte ihn daraufhin, ob er vorsätzlich einen Bürgerkrieg anzetteln wolle, und Meral Akşener, die Vorsitzende der Iyi Parti, riet dem „halluzinierenden Erdogan“, sich Rat bei einem Psychiater zu holen.

Auch wenn die Allianz der AKP mit der rechtsextremen MHP in Umfragen hinter dem Oppositionsbündnis liegt, glauben in der AKP immer noch viele an einen Sieg. Würde Erdogan aber in eine Wahl gehen, die er verliert? Würde er sich dem Votum beugen? Die Diskussionen im Land kreisen um die Frage, zu welchen Mitteln er greifen könnte, um seine Macht zu sichern. Im Kriegszustand könnten die Wahlen verschoben werden. Ein normaler Regierungswechsel scheint in weite Ferne zu rücken.