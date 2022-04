Alleine im Krankenhaus : China trennt Kinder von ihren Eltern

Aktualisiert am

In China werden Corona-infizierte Babys und Kinder alleine in Kliniken und Quarantänezentren untergebracht. Das hat schon zu einem Exodus von Ausländern geführt. Nun protestieren auch die Chinesen selbst.

Mutter und Sohn auf dem Weg zu einer Massen-Schnelltestung in Schanghai am Montag Bild: Reuters

Manche Eltern in Schanghai hoffen im Moment inständig, dass sie positiv auf das Coronavirus getestet werden. Denn nur dann dürfen sie ihre Kinder ins Krankenhaus begleiten, falls diese mit dem Virus infiziert sind. Selbst Babys ohne Symptome werden in China von ihren Eltern getrennt, wenn der Teststreifen eine Infektion anzeigt.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Diese Praxis und die entsprechenden Vorschriften sind nicht neu. Doch erst seit die Infektionszahlen in Schanghai explodieren, regt sich dagegen breiter öffentlicher Protest.

Videos und Fotos von unbegleiteten Kindern in einem Schanghaier Krankenhaus riefen am Wochenende im Internet einen Sturm der Entrüstung hervor. Mehrere Eltern berichteten, dass ihnen der Zugang zu den eigenen Kindern verwehrt werde und sie nur wenige Informationen über deren Situation erhielten. In einem Fall war das betroffene Kind gerade einmal ein Jahr alt.