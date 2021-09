Nichts ohne die 3-G-Regel : Das italienische Impfwunder

Wer sich die italienische Impfkurve anguckt, wird einige Sprünge bemerken. Und wer dem Rätsel auf den Grund geht, landet schnell bei der Regierung des früheren EZB-Präsidenten Mario Draghi. Immer, wenn sie einen weiteren Entschluss zum sogenannten Green Pass fasst, fassen sich ihrerseits viele Italiener ein Herz und melden sich für die Immunisierung an. „Green Pass“ heißt in Italien jenes Zertifikat, mittels dessen eine Impfung mit mindestens einer Dosis gegen das Coronavirus, eine überstandene Covid-19-Erkrankung oder ein negativer Test nachgewiesen wird.

Eingeführt wurde der „grüne Pass“ – in Form eines QR-Codes auf dem Handy und als Nachweis auf Papier – in diesem Frühjahr zu dem Zweck, Reisen zur Zeit der Sommerferien innerhalb der EU zu erleichtern. Diesen ersten Zweck hat er in Italien weitestgehend erfüllt. Bis Ende August wurden gut zwanzig Prozent mehr Urlauber als im ersten „Pandemiesommer“ 2020 registriert, freilich immer noch 34 Prozent weniger als im überaus erfolgreichen Jahr 2019. Die Verpflichtung zum „grünen Pass“ entspricht in Deutschland der 3-G-Regel, wonach eine Einrichtung nur betreten darf, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Inzwischen wurde die Green-Pass-Pflicht in Italien in mehreren Schritten auf immer größere Bereiche des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens ausgeweitet.

Seit August wird der Green Pass als Zutrittsberechtigung zu Museen und Konzertsälen, zu Messen und Veranstaltungen, zu Fitnessstudios oder den Innenräumen von Gastronomiebetrieben verwendet. Seit Anfang September muss der Green Pass auch in Überlandbussen, in Zügen und auf Schiffen vorgezeigt werden. Zwar gibt es im ganzen Land immer wieder Proteste gegen die pandemiebedingten Einschränkungen im öffentlichen Leben. Die Teilnehmerzahl bei den Demonstrationen hält sich aber in engen Grenzen. Der von der Regierung erwünschte Effekt der verschärften Green-Pass-Pflicht auf die Impfbereitschaft der Bevölkerung ist dafür umso deutlicher zu erkennen. Gleich nach Bekanntgabe der jeweiligen Maßnahmen oder kurz vor deren Inkrafttreten gibt es mehr Vormerkungen für Impftermine und auch einen größeren Andrang an den Impfzentren, wo der Impfstoff ohne vorherige Anmeldung verabreicht wird.

In der vergangenen Woche beschloss das Kabinett, dass von Mitte Oktober an die Corona-Zertifikatspflicht auch für das gesamte Arbeitsleben gilt. Arbeiter und Angestellte in öffentlichen Unternehmen und Verwaltungen sowie in Privatbetrieben müssen über den Green Pass verfügen, wenn sie ihren Arbeitsplatz aufsuchen. Davon betroffen sind 23 Millionen Beschäftigte, von denen rund vier Millionen bisher ungeimpft sind. Verstöße und Verweigerungen werden hart bestraft: Wer ohne Green Pass zur Arbeit kommt oder wer als Arbeitgeber seine Kontrollpflicht vernachlässigt, muss mit hohen Bußgeldern rechnen.