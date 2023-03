Migranten, die am Samstag mit einem Schiff vor der libyschen Küste gekentert sind, warten im Hafen von Pozzallo auf Sizilien darauf, an Land gehen zu dürfen. Bild: EPA

Während nach einer weiteren Havarie eines Flüchtlingsbootes mit mindestens 30 Toten vor der Küste Libyens am Samstag die Kritik an Italien wegen des ausgebliebenen Rettungseinsatzes wächst, hat die Regierung in Rom die russischen Wagner-Söldner für die Zunahme des Migrantenstroms über das zentrale Mittelmeer verantwortlich gemacht. Nach Angaben des italienischen Innenministeriums wurden bis zum 13. März mehr als 20.000 Ankünfte von Bootsmigranten registriert, im Vergleichszeitraum der Jahre 2021 und 2022 waren es jeweils rund 6000 gewesen.

Verteidigungsminister Guido Crosetto sagte, die Zunahme der Überfahrten sei klar als Teil der hybriden Kriegsführung Moskaus gegen den Westen zu erkennen. Die Wagner-Gruppe verfüge in einigen afrikanischen Ländern, zumal in Libyen, über erheblichen politischen Einfluss und könne so die Migrantenströme lenken, sagte Crosetto. Die Wagner-Gruppe war an der Niederschlagung von Aufständen in Syrien, Mali, Libyen und der Zen­tralafrikanischen Republik beteiligt. Derzeit kämpfen die Wagner-Söldner vor allem in der ostukrainischen Stadt Bachmut an der Seite der russischen Besatzer gegen die ukrainischen Streitkräfte.