Polen und die EU : Duda blockiert Lösung im Streit über Rechtsstaatlichkeit

Für einige Tage sah es so aus, als sei eine Lösung in greifbarer Nähe, durch die Polen an das Geld aus dem Corona-Wiederaufbaufonds gelangt. Dann meldete sich Präsident Duda.

Polens Parlamentarier hatten sich auf arbeitsreiche Tage bis Weihnachten eingestellt. Bis dahin sollte das Unterhaus, der Sejm, nach dem Willen von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki von der na­tionalkonservativen Regierungspartei PiS Gesetzesänderungen zur Gerichtsbarkeit beschließen. Morawiecki drückte auf das Tempo, weil der von der EU-Kommission gutgeheißene Gesetzesentwurf den Weg zur Auszahlung der Mittel aus dem Corona-Wiederaufbaufonds der EU an Polen öffnen sollte. Ihm liegt da­ran, dass das erste Geld rasch fließt, da­mit Effekte vor der Wahl im Herbst 2023 spürbar sind.

Doch es kam anders. Eine halbe Stunde bevor am Donnerstag die erste Lesung des Gesetzes im Sejm beginnen sollte, teilte ein PiS-Sprecher mit, das Thema sei von der Tagesordnung genommen worden. Diese Frage erfordere eine „vertiefte Analyse“ und mehr Diskussionen. Das war das Gegenteil dessen, was Morawiecki noch am Mittwoch den Vorsitzenden der Oppositionsfraktionen im Sejm ge­sagt hatte: Der Gesetzesentwurf sei bis ins Detail mit der EU-Kommission abgestimmt. In der vorgelegten Form erfülle er aus Sicht der Kommission die Bedingungen für die Auszahlung des Geldes – in der ersten Tranche gut vier Milliarden Euro. Morawiecki braucht im Sejm die Unterstützung der Opposition für dieses Gesetz. Er hat dafür keine eigene Mehrheit, weil Justizminister Zbigniew Ziobro und die Abgeordneten seiner EU-feind­lichen Partei Solidarisches Polen jegliche Kompromisse mit Brüssel ablehnen.