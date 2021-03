Paris weist Bericht zurück : UN werfen Paris vor, Zivilisten in Mali getötet zu haben

Frankreich hat mit einem geharnischten Kommuniqué auf den von den Vereinten Nationen erhobenen Vorwurf reagiert, im Anti-Terror-Kampf in Mali seien Anfang Januar Zivilisten durch französische Bomben getötet worden. In ungewöhnlicher Schärfe brachte die französische Armeeführung Zweifel an den Recherchemethoden der UN-Untersuchungskommission vor, die im Auftrag der UN-Mission Minusma (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) das Geschehen vom 3. Januar 2021 in der Nähe des Dorfes Bounti untersucht hat.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



In dem 36 Seiten langen UN-Untersuchungsbericht wird der französischen Armee vorgeworfen, von Mirage-2000-Flugzeugen Bomben auf eine Hochzeitsgesellschaft abgeworfen zu haben und dabei 19 Männer im Alter von 23 bis 71 Jahren getötet und weitere verletzt zu haben. Die Armeeführung in Paris bestreitet diese Darstellung und betont, bei den Opfern habe es sich um Mitglieder und Sympathisanten einer Terrorzelle gehandelt. Es seien keine Frauen und Kinder getötet worden. Die UN-Untersuchungskommission stütze sich auf anonyme Zeugenaussagen.

„Robuste Aufklärungserkenntnisse“

„Es ist unmöglich, auf diese Weise glaubwürdige Quellen von Falschaussagen terroristischer Sympathisanten zu unterscheiden“, heißt es in dem Kommuniqué. Frankreich habe die Entscheidung über den Luftschlag auf der Grundlage „robuster Aufklärungserkenntnisse“ gefällt. So seien die verdächtigen Angehörigen der Terrorgruppe „Serma“ zuvor von Drohnen beobachtet worden. Frankreich setzt seit 2019 auch bewaffnete Drohnen im Krieg gegen den Terror in Mali ein. Auf der Basis der Aufklärungserkenntnisse seien zwei ohnehin auf Patrouille befindliche Kampfflugzeuge des Typs Mirage 2000 angefordert worden, die drei Bomben auf die Gruppe abgeworfen hätten.

Es sei dabei strikt darauf geachtet worden, dass der Tod von Frauen und Kindern habe ausgeschlossen werden können. Das französische Verteidigungsministerium teilte mit, dass die Zeugenaussagen einer näheren Prüfung nicht standhielten. So hätten Augenzeugen angegeben, einen Hubschrauber gesehen zu haben, dabei sei zu keinem Zeitpunkt ein Hubschrauber zum Einsatz gekommen. Andere Augenzeugen wiederum wollten ein tieffliegendes Flugzeug wahrgenommen haben. Die Armeeführung in Paris teilte mit, dass die Luftschläge aus „mehreren Kilometern Höhe“ erfolgten.

Der Streit zwischen französischer Armeeführung und Minusma ist deshalb pikant, weil die Luftangriffe im Rahmen des Operationsplans „Eclipse“ erfolgten, der eigentlich zwischen der französischen Anti-Terror-Mission Barkhane, der malischen Armee, der Einsatztruppe der G5-Sahel-Länder sowie der Minusma abgestimmt wurde. Die Bundeswehr ist mit knapp 800 Mann an der Minusma-Stabilisierungsmission beteiligt. Für die französische Armee kommt der UN-Untersuchungsbericht auch deshalb ungelegen, weil die Zweifel an dem Mali-Einsatz in Frankreich wachsen.

Weitere Zivilisten getötet?

In dem verarmten westafrikanischen Land ist die Stimmung schon seit längerem umgeschlagen und die französischen Streitkräfte werden als Soldaten einer ungeliebten Besatzungsmacht wahrgenommen, welche die Zivilbevölkerung nicht zu schützen vermag. Seit dem Putsch im vergangenen August wird Mali von einem Militärregime unter Leitung des Obersts Assimi Goita geführt, der die französische Version stützte. Berichte über zivile Opfer seien „Propaganda“, welche „die heilsbringenden Bemühungen der malischen Sicherheitskräfte und ihrer Partner im Kampf gegen den Terrorismus diskreditieren sollen“, teilte das malische Verteidigungsministerium mit.

In Paris fürchtet man unterdessen, dass sich in der Öffentlichkeit Widerstand regen könnte, zumal den Barkhane-Streitkräften vergangene Woche zwischen Gao und Ménaka von neuem ein Fehler unterlaufen sein soll. Bei einem Angriff auf vermeintliche Terroristen in der Nähe von Talataye wurden nach unbestätigten Angaben sechs Jugendliche getötet, unter ihnen vier Minderjährige. Für den französischen Afrika-Forscher Marc-Antoine Pérouse de Montclos handelt es sich bei dem Mali-Einsatz um „einen verlorenen Krieg“. So lautet der Titel seines jüngsten Buches, in dem er beklagt, dass die französischen Streitkräfte einen „unmöglich zu erfüllenden Auftrag“ hätten. Eine klare Trennung zwischen Terroristen, Sympathisanten und Zivilbevölkerung sei in dem zerrütteten Land nicht möglich.

Schon die Einordnung als „Terrorist“ sei oft schwierig, da sich etliche Leute nur aus Verzweiflung über Armut und Korruption dem bewaffneten Kampf anschließen würden. Die Sicherheitslage hat sich seit dem Einmarsch französischer Truppen im Januar 2013 zunehmend verschlechtert. Nach den Recherchen des Autors Jean-Christophe Notin („Frankreichs Krieg in Mali“) stimmt auch das Narrativ nicht, wonach die französische Armee Anfang 2013 den bedrängten malischen Truppen in letzter Minute zur Hilfe geeilt sei, als schon „Kolonnen von Dschihadisten vor den Toren der Hauptstadt Bamako“ standen. Vielmehr sei die militärische Operation seit mehreren Monaten in Paris geplant gewesen, um zu verhindern, dass das Land in Chaos abgleitet.

Der französische Generalstabschef François Lecointre hat bei seiner letzten Reise in die Sahel-Länder im Dezember geäußert, dass er einen Truppenrückzug anstrebe. „Ich weiß nicht, in welchem Rhythmus der Truppenrückzug erfolgt, aber er wird dauerhaft sein. Wir müssen das auf intelligente Weise vollziehen, damit wir nicht den Russen oder den Chinesen ein Vakuum überlassen“, zitierte ihn „Le Monde“. Frankreich ist mit 5100 Soldaten im Sahel-Gebiet engagiert, es ist der größte Auslandseinsatz seit Ende des Algerienkrieges.