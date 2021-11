Neue Runde im U-Boot-Streit : „Ein beispielloser, neuer Tiefpunkt“

Eine SMS von Emmanuel Macron an den australischen Premierminister Scott Morrison ist offenbar an die Presse weitergegeben worden. Der französische Botschafter in Canberra reagiert empört.

Der Streit zwischen Frankreich und Australien über ein aufgekündigtes U-Boot-Geschäft geht in die nächste Runde. Der französische Botschafter in Canberra, Jean-Pierre Thebault, bezeichnete es am Mittwoch als „beispiellosen neuen Tiefpunkt“, dass eine Textnachricht von Präsident Emmanuel Macron an den australischen Premierminister Scott Morrison an die Presse weitergegeben worden sei. „So etwas macht man nicht mit dem persönlichen Austausch von Führungspersonen.“ Dies sende auch ein falsches Signal an alle Staatsoberhäupter, dass vertrauliche Gespräche mit den Australiern später als Waffe eingesetzt werden könnten.

Thebault kam in seiner Rede vor dem Nationalen Presseclub in Canberra auch auf die Anschuldigung Macrons zu sprechen, der Morrison am Rande des G20-Gipfels in Rom der Lüge bezichtigt hatte. Macron sei belogen worden und „die Täuschung war Absicht“. Die Art, mit der mit dem U-Boot-Geschäft umgegangen worden sei, bezeichnete er als „Stich in den Rücken“.

Wurde Paris ausreichend informiert?

Australiens Premier Morrison rief während eines Aufenthalts in Dubai, wo er auf dem Rückweg vom Klimagipfel in Glasgow haltgemacht hatte, Frankreich dazu auf, die Sache endlich für beendet zu erklären. Auf die Frage, ob es unfair war, die Textnachricht weiterzugeben, sagte Morrison: „Behauptungen wurden aufgestellt und Behauptungen wurden entkräftet. Nun ist es notwendig, dass wir das einfach hinter uns lassen.“ Er habe erklärt, wie die Kommunikation vor der Entscheidung, den Vertrag mit der französischen Naval Group zu kündigen, vor sich gegangen sei. „Wir haben die Entscheidung getroffen, die wir im nationalen Interesse Australiens treffen mussten“, sagte Morrison.

Bei dem Vorwurf Macrons geht es vor allem darum, ob Canberra die Regierung in Paris ausreichend darüber informiert hatte, dass es den Vertrag über den Bau zwölf französischer U-Boote mit konventionellem Antrieb zugunsten atomgetriebener U-Boote amerikanisch-britischer Technologie kündigen wolle.

„Sollte ich gute oder schlechte Nachrichten für unsere gemeinsamen U-Boot-Ambitionen erwarten?“, soll Macron in der SMS Morrison im September gefragt haben. Nur zwei Tage später hatten die USA, Großbritannien und Australien ihr neues Sicherheitsbündnis für den Indopazifik verkündet, mit dem neuen U-Boot-Geschäft als Kern. Paris hatte erbost darauf reagiert und unter anderem seine Botschafter aus Canberra und Washington vorübergehend abgezogen. Thebault war erst im Oktober wieder nach Australien zurückgekehrt.