Streit ums Geld : Bei der NATO geht’s ans Eingemachte

Normalerweise ist Jens Stoltenberg der berechenbarste Politiker, den man sich vorstellen kann. Der NATO-Generalsekretär ist stets „on message“. Man kann ihm zehn verschiedene Fragen zu einem Thema stellen, er gibt immer dieselbe Antwort – und die hat er politisch bei den Verbündeten abgesichert. Im Februar allerdings zeigte sich der frühere norwegische Ministerpräsident auch mal von einer anderen Seite. Er unternahm einen Vorstoß, den er mit fast niemandem abgestimmt hatte: Die NATO solle „gemeinsam mehr Geld ausgeben“ für den „Kern unserer Verteidigung und Abschreckung“, forderte er. Konkret nannte er dabei die an der östlichen Flanke stationierten Battlegroups, die Überwachung des Luftraums der baltischen Staaten und der Seewege sowie Übungen. In allen diesen Fällen gilt bisher: Jeder teilnehmende Staat trägt seine Kosten selbst. Ob sich das ändern soll, darum hat die Allianz jetzt dreieinhalb Monate lang gerungen.

Diplomaten erwarteten „lebhafte Debatten“ dazu, als die Außen- und Verteidigungsminister des Bündnisses am Dienstagnachmittag in getrennten Videokonferenzen das Treffen der Staats- und Regierungschefs am 14. Juni in Brüssel vorbereiteten. Stoltenberg hatte seinen Vorstoß im Februar zur obersten Priorität seines Konzepts „NATO 2030“ erklärt. Dazu gehören noch mehr Punkte, Klimaschutz und Technologieführerschaft zum Beispiel, doch keiner hat sich als so kontrovers erwiesen. „Beim Geld geht es immer ans Eingemachte“, sagte ein erfahrener Diplomat dazu. Hier geht es obendrein darum, wie sehr die europäischen Mitglieder in die NATO investieren oder in nationale Fähigkeiten, die sie auch der EU zur Verfügung stellen könnten.

So wundert es kaum, dass Frankreich Stoltenbergs Vorschlag vehement ablehnt. Diplomaten in Brüssel haben das seit Februar immer wieder deutlich gemacht. Verteidigungsministerin Florence Parly tat das unmittelbar vor der Videokonferenz mit ihren Kollegen auch noch einmal öffentlich. „Das ist alles Geld, das nicht die nationalen Verteidigungshaushalte erhöht und eine europäische Verteidigungsanstrengung voranbringt, von der auch die NATO profitiert“, sagte Parly dem Online-Magazin Politico. „Und wofür? Niemand weiß das zu sagen. Wir müssen das Budget verdoppeln, und dann denken wir darüber nach, was wir mit dem Geld machen?“

Das war etwas ungerecht. Wofür Stoltenberg das Geld aufwenden will, hatte er ja gesagt. Klar ist aber auch: Der NATO-Generalsekretär ist zwar dafür, dass die Europäer ihre militärischen Fähigkeiten ausbauen, doch sollen sie das im Bündnis tun. Das Wort „strategische Autonomie“ kommt ihm nicht über die Lippen; stattdessen warnt er vor einer Spaltung der Allianz, wenn die EU der Bezugsrahmen würde. Gerade die Mitglieder an der Ostflanke betrachten Amerika nach wie vor als ihre Lebensversicherung.

Mehr gemeinsame Finanzierung soll dagegen die Reihen schließen. Am Montag sagte Stoltenberg, eine Erhöhung der gemeinsamen Ausgaben würde „eine machtvolle Botschaft der Einheit und der Entschlossenheit senden – an unser eigenes Volk und an einen potentiellen Gegner“. Es wäre zugleich ein Beitrag zur Lastenteilung in der Allianz. Die wird stets am Ziel gemessen, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung aufzuwenden. Doch ist der NATO-Haushalt auch ein Instrument von Solidarität und Umverteilung. So zahlt Deutschland seit vorigem Jahr genauso viel Geld in die Kasse ein wie die viel größeren Vereinigten Staaten – eine Konzession an den damaligen Präsidenten Trump.