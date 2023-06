Aktualisiert am

In diplomatischer Krise : CIA-Chef reiste heimlich nach China

William Burns soll in Peking Mitarbeiter des chinesischen Geheimdienstes getroffen haben. Seine Reise wird als Wiederannäherungsversuch gewertet – angesichts des Streits um Taiwan und des angeblichen Spionageballons.

CIA-Chef William Burns bei seiner Ankunft am Flughafen von Peking Bild: AP

CIA-Direktor William Burns hat Peking im vergangenen Monat einen geheimen Besuch abgestattet. Dabei traf er nach Angaben eines US-Beamten mit chinesischen Geheimdienstmitarbeitern zusammentraf. Während der Reise betonte der Leiter des US-Geheimdienstes CIA, wie wichtig es sei, die Kommunikationskanäle zwischen Washington und Peking offen zu halten, sagte der Beamte, der nicht genannt werden wollte. Zuerst hatte die Financial Times berichtet.

Gegenwärtig versucht die Regierung Biden, die bilateralen Beziehungen zwischen beiden Ländern wiederherzustellen. Sie war unter anderem wegen des Streits um die Unabhängigkeit von Taiwan und des angeblichen chinesischen Spionageballons, der im Februar von einem US-Luftwaffenflugzeug abgeschossen wurde, in die Brüche gegangen.

Moskau-Reise vor russischem Angriff auf die Ukraine

Die jüngsten Annäherungsversuche zwischen China und den USA sind zuletzt sehr unterschiedlich verlaufen. Letzten Monat traf der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, Chinas ranghöchste außenpolitischen Beamten, Wang Yi. Das Ersuchen von Verteidigungsminister Lloyd Austin, sich mit seinem chinesischen Amtskollegen Li Shangfu während einer Sicherheitskonferenz in Singapur zu treffen, lehnte Peking hingegen ab. Hintergrund ist mutmaßlich, dass Li 2018 von der US-Regierung sanktioniert wurde, weil er einen russischen Waffenkauf beaufsichtigt hatte.

Beim jährlichen Shangri-La-Dialog am Freitag in Singapur sahen sich Austin und Li dann doch noch. Sie schüttelten sich die Hände, wechselten kurz ein paar Worte und saßen bei der Veranstaltung am selben Tisch. Ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter sagte, der Händedruck sei zwar gut, aber kein Ersatz für ein Treffen und einen sinnvollen Austausch.

Burns, der vor seiner Ernennung zum US-Spionagechef als Diplomat tätig war, hat für die Regierung Biden bereits andere heikle Missionen wahrgenommen. So reiste er vor dem Einmarsch Russlands in der Ukraine nach Moskau, um die Regierung von Präsident Wladimir Putin von einem Angriff abzubringen – jedoch ohne Erfolg.