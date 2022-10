Panzerlieferungen für Ukraine : Schweiz wird Munitionsfreigabe wohl abermals verweigern

Am Anfang stand ein Hilferuf aus dem ukrainischen Verteidigungsministerium. In einem am 14. Oktober formulierten Schreiben schlägt das Ministerium Alarm: Den ukrainischen Streitkräften drohe die Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard auszugehen. Diese Panzer hat Deutschland an die Ukraine geliefert. Daher ist Deutschland indirekt auch der Adressat des Papiers, in dem die Ukrainer dringend um Munitionsnachschub bitten.

Tatsächlich hat Deutschland noch etwas Munition für den Geparden auf Lager. Und die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) würde diese auch gern an die Ukraine weiterreichen. Aber die Schweiz verbietet das – und wird voraussichtlich auch einer erneuerten Bitte von diesem Wochenende nicht entsprechen.