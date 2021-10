Streit um Reformprojekte : Bidens Kampf mit seiner eigenen Partei

Der amerikanische Präsident Joe Biden am Samstag in Washington Bild: AP

Joe Biden muss derzeit alle Register ziehen. Nachdem sich der Präsident durch einen Gang auf den Kapitolshügel ein wenig Zeit erkauft hat, um seine zentralen Reformvorhaben durch den Kongress zu bringen, will er sich nun verstärkt an die Öffentlichkeit wenden. Der Grundkonflikt zwischen den Parteiflügeln ist nicht gelöst – also versucht Biden, die öffentliche Meinung für seine Agenda zu mobilisieren und so die eigenen Senatoren und Abgeordneten unter Druck zu setzen, einen Kompromiss zu finden. Er ist noch keine neun Monate im Amt. Dennoch geht es jetzt schon um alles für ihn.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Am Samstag teilte der Präsident mit, er werde in den kommenden Tagen durch das Land reisen, um zu erklären, warum es so wichtig sei, seine Reformvorhaben zu verabschieden. Er werde „wie der Teufel“ arbeiten, um beide Reformen durchzubekommen. Biden hat sich die größten Investitionen in die marode öffentliche Infrastruktur Amerikas seit Franklin Delano Roosevelts „New Deal“ und den größten Umbau des Sozialstaats seit Lyndon B. Johnsons „Great Society“ vorgenommen. Sein Problem: Anders als Roosevelt und Johnson verfügt er nur über denkbar knappe Mehrheiten in den Kongresskammern – im Senat ist er gar auf ausschlaggebende Stimme seiner Vizepräsidentin angewiesen.

Showdown zwischen Pelosi und dem linken Flügel

Die Lage ist vertrackt: Der linke Flügel der Demokraten im Repräsentantenhaus hatte gedroht, gegen das vom Senat schon gebilligte Infrastrukturpaket zu stimmen, das Investitionen von etwa einer Billion Dollar über einen Zeitraum von zehn Jahren in Brücken, Straßen und Tunnel vorsieht, wenn es nicht vorher Fortschritte bei dem zweiten Projekt gebe, das die Progressiven als „soziale Infrastruktur“ bezeichnen: 3,5 Billionen Dollar sollen Kita-Plätze sowie Eltern- und Pflegezeit finanzieren; zudem soll die Gesundheitsvorsorge ausgebaut und in den Klimaschutz investiert werden.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Mit einer Zustimmung zum Infrastrukturpaket ohne verbindliche Zusagen zur Sozialagenda hätten die Linken sich ihres Druckmittels beraubt. Sie fürchteten, am Ende würde ihr Projekt versanden. Zwei demokratische Senatoren hatten bereits öffentlich erklärt, diesem Vorhaben nicht zuzustimmen. Joe Manchin aus dem strukturkonservativen West Virginia und Kyrsten Sinema aus Arizona, wo die Demokraten zuletzt von der Spaltung der lange Zeit dominierenden Republikaner profitierten, wehren sich gegen eine linke Verteilungspolitik, die ihrer Meinung nach das Anspruchsdenken fördere. Auch im Repräsentantenhaus stößt das Sozialpaket unter moderaten Demokraten auf Skepsis. Also setzte der linke Flügel auf Blockade.

In der vergangenen Woche sah es lange Zeit nach einem Showdown aus. Nancy Pelosi, die „Sprecherin“ des Repräsentantenhauses, war gewillt, über das Infrastrukturpaket abstimmen zu lassen. Der Anführerin der Demokraten in der ersten Kammer steht eigentlich in dem Ruf, stets zu wissen, wann sie ihre Fraktion hinter sich hat und wann nicht. Ging sie davon aus, der linke Flügel würde nur bluffen?

Jayapal spielte „hardball“ mit Pelosi

Ihre Gegenspielerin Pramila Jayapal, die Frontfrau der progressiven Gruppe, stellte klar, dass man diesmal nicht nachgeben werde. Selbst wenn Pelosi sich in dem Votum auf einige Republikaner würde stützen können, hätten ihre Leute genügend Stimmen, um das Projekt scheitern zu lassen. Die Progressiven stellen 96 Mitglieder der 220 Abgeordneten umfassenden Fraktion. Jayapal spielte „hardball“ – in Washington liebt man Baseball-Metaphern.