Streit über Seenotretter : Deutschland soll den Hafen suchen

Italien fordert Berlin auf, sich bei Rettungsschiffen unter deutscher Flagge selbst um die Zuweisung eines Hafens zu kümmern. Es könne nicht sein, dass sich ein privates Schiff aussuche, in welches Land die Migranten kämen.

Auf dem Weg nach Frankreich: Gerettete Migranten an Bord der „Ocean Viking“ am 9. November Bild: AP

Der italienische Innenminister Matteo Piantedosi hat am Mittwoch vor beiden Kammern des Parlaments bekräftigt, dass die Aufnahmekapazität des Landes für Migranten erschöpft sei. Zwar sei die „Achtung der Menschenwürde sowie der Würde der Person“ immer die oberste Priorität in der Migrationspolitik Italiens, man müsse aber auch „ohne Scheinheiligkeit anerkennen, dass die Aufnahmefähigkeit Grenzen hat“, sagte der parteilose Minister.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

In den Aufnahmezentren des Landes würden gegenwärtig rund 100.000 Migranten versorgt. Nach Angaben des Ministers wurden in diesem Jahr gut 93000 irreguläre Migranten in Italien registriert, das seien 60 Prozent mehr als im Vorjahr. Zudem habe Italien gut 172 000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen, sagte Piantedosi.