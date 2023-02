In der Unabhängigkeitserklärung, die David Ben-Gurion am Nachmittag des 14. Mai 1948 in Tel Aviv verlas, findet sich ein unerfülltes Versprechen, das Israel bis heute verfolgt. Bis zum 1. Oktober würden staatliche Institutionen gewählt, heißt es darin, im Einklang mit einer bis dahin ausgearbeiteten Verfassung. Dennoch hat Israel bis heute keine richtige Verfassung. Dieser Um­stand hat maßgeblich zu dem Konflikt um die Justizreform der neuen Regierung beigetragen, der das Land binnen weniger Wochen in eine tiefe Krise gestürzt hat.

Dabei wurde Anfang 1949 eine Verfassunggebende Versammlung gewählt. Einige Monate später wandelte sie sich in die erste Knesset um, Israels Parlament, be­hielt ihren ursprünglichen Auftrag jedoch bei. In dem Gremium herrschte allerdings Uneinigkeit über das richtige Vorgehen. Sogar ob eine Verfassung überhaupt nötig sei, wurde diskutiert – Länder wie Großbritannien kämen gut ohne eine solche zu­recht, argumentierten die Gegner. Zu ih­nen zählte auch Ben-Gurion. Manche glauben, er wollte verhindern, dass seine Macht eingeschränkt wird. Zudem fürchtete der Staatsgründer, dass die Ausarbeitung einer Verfassung Konflikte zwischen säkularen und religiösen Juden hervorrufen würde.

Im Juni 1950 wurde der sogenannte Harari-Kompromiss geschlossen, benannt nach einem Abgeordneten. Er hält fest, dass der Justizausschuss der Knesset einen Verfassungsentwurf ausarbeiten soll. Weiter heißt es: „Die Verfassung wird aus Ka­piteln bestehen, von denen jedes ein einzelnes Grundgesetz darstellt. Die Kapitel werden vor die Knesset gebracht, wenn der Ausschuss seine Arbeit abschließt, und alle Kapitel zusammen werden die Verfassung des Staates darstellen.“

Israels Verfassung sollte schrittweise geschrieben werden, Kapitel für Kapitel beziehungsweise Grundgesetz für Grundgesetz. 1958 verabschiedete das Parlament das erste Grundgesetz, es regelt die Arbeit der Knesset und das Wahlsystem. Bis 2018 folgten zwölf weitere, über staatliche Institutionen und Verfahrensweisen. Der Kompromiss ließ indessen wichtige Fragen unbeantwortet, vor allem was den Status der Grundgesetze bis zum Abschluss des Vorhabens und ihr Verhältnis zu normalen Gesetzen betrifft.

Kontrolle durch Richter

Der große Wandel kam in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre. Er ist in Israel als „konstitutionelle Revolution“ bekannt. Der Begriff ist eng mit dem Namen von Aharon Barak verbunden, von 1995 bis 2006 Vorsitzender des Obersten Gerichts. Aber schon unter seinem Vorgänger Meir Schamgar hatte das Gericht begonnen, Handlungen der Exekutive und der Legislative einer stärkeren Kontrolle zu unterwerfen. Es berief sich dabei vor allem auf zwei 1992 verabschiedete Grundgesetze: „Menschliche Würde und Freiheit“ und „Freiheit der Berufsausübung“. Sie enthielten erstmals Auflistungen von Grundrechten.

In einem wegweisenden Urteil entschied das Gericht 1995 zum einen, dass diese Gesetze konstitutionellen Charakter hätten, auch wenn der Prozess der Verfassungsgebung noch nicht abgeschlossen sei. Zum anderen lasen die Richter aus den beiden Gesetzen das Recht heraus, neue Ge­setze zurückzuweisen, wenn diese den Grundgesetzen widersprächen.

Dies hat das Gericht seither 22-mal ge­tan, also nur bei sehr wenigen von Tausenden erlassenen Regelungen. Aber die „konstitutionelle Revolution“ hat im ge­samten Prozess der Gesetzgebung Spuren hinterlassen. Von Beginn an gab es auch Kritik daran – nicht zuletzt weil die Richter die Grundrechte von „Menschliche Würde und Freiheit“ breit ausgelegt ha­ben. So postulierten sie, zur Würde gehöre Gleichberechtigung, und erklärten meh­rere Gesetze für ungültig, die ultraorthodoxe Juden vom Wehrdienst befreien.

Was darf das Oberste Gericht?

Das ist ein Grund dafür, dass die an der Regierung beteiligten ultraorthodoxen Parteien die Macht des Gerichts einschränken wollen. In anderen Fällen stärkten die Richter die Rechte von Minderheiten. Die Rechte wirft ihnen dennoch vor, vor allem die In­teressen der eigenen Bevölkerungsgruppe zu bedienen. Simcha Rothman, Vorsitzender des Justizausschusses und Vordenker der Reform, warf kürzlich stellvertretend einem Interviewer der linksliberalen Zeitung „Haaretz“ vor: „Ihr schützt euer Privileg als aschkenasische, säkulare Linke aus Tel Aviv.“

Aber auch von linker Seite kommt Kritik: Das Gericht schütze die Menschenrechte von Palästinensern nicht ausreichend, lautet der Vorwurf. So gab das Gericht im vergangenen Jahr grünes Licht für die Vertreibung von mehr als tausend Palästinensern aus dem Gebiet Masafer Yatta südlich von Hebron.

Auf verfassungsrechtlicher Ebene wird vor allem darüber gestritten, ob das Oberste Gericht sich das Recht angemaßt hat, Gesetze zu überprüfen. Eine weitere of­fene Frage ist, ob das Gericht auch Grundgesetze überprüfen kann. Diese un­terscheiden sich von normalen Gesetzen nur durch ihren Namen: Es sind kein spezieller Prozess und keine besondere Mehrheit erforderlich, um sie zu verabschieden. Das Gericht hat noch nie ein Grundgesetz für ungültig erklärt, aber die Richter haben angedeutet, dass sie meinen, dies tun zu können.

Die Frage ist nicht mehr nur theoretisch: Vor einer Woche nahm die Knesset in erster Lesung eine Grundgesetzänderung an, wonach das Oberste Gericht Grundgesetze nicht überprüfen darf. Was geschieht, wenn die Richter zu der Auffassung kommen, diese Änderung widerspreche dem Charakter Israels als jüdischer und demokratischer Staat? Manche Ex­perten und Politiker werben dafür, ein Grundgesetz zu verabschieden, das den Prozess der Gesetzgebung, den Status der verschiedenen Gesetze und die Rechte des Parlaments und des Obersten Gerichts klärt. In der aufgeheizten Atmosphäre er­scheint es indes wahrscheinlicher, dass die klaffende konstitutionelle Lücke in Israel zu einer fundamentalen Verfassungskrise führt.