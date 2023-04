Die Europäische Kommission hat in dem Streit um die von Polen, Ungarn, der Slowakei und am Mittwoch auch von Bulgarien verhängten Importbeschränkungen für ukrainische Agrarprodukte eine Kehrtwende vollzogen. Hatte sie die ohne Abstimmung verhängten Maßnahmen zunächst als „nicht akzeptabel“ kritisiert, will sie nun selbst die Einfuhr in die vier Staaten sowie nach Rumänien einschränken. Das hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem Brief an die Staats- und Regierungschefs der Staaten angekündigt. Zudem sagte sie weitere EU-Hilfen für die dort von dem starken Anstieg der Getreideeinfuhr aus der Ukraine betroffenen Landwirte zu. Nach den Anfang April bereitgestellten 56,3 Millionen Euro sollen noch einmal 100 Millionen Euro fließen.

Zugleich kündigte von der Leyen an, die nach dem russischen Einmarsch eingeführten Handelserleichterungen für die Ukraine ein Jahr verlängern zu wollen. Sie laufen am 5. Juni aus. Die Erleichterungen hatten zu einer regelrechten Schwemme an Getreide in den Grenzstaaten zur Ukraine geführt. Weil Russland den Transport über das Schwarze Meer trotz des Getreideabkommens mit der Ukraine zuletzt wieder erschwert hat, hat sich die Lage weiter zugespitzt. Da der Weitertransport in der EU aufwendig ist, sind die Lager in den Grenzstaaten voll. Die dortigen Bauern können ihre Waren schlechter verkaufen.