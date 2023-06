Wie viel ihm die deutsch-französische Verständigung wert ist, hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Montag gezeigt. Er flog kurzfristig am Nachmittag nach Paris, um an der von Präsident Emmanuel Macron organisierten Konferenz über europäische Luftverteidigung teilzunehmen. Zunächst wollte er sich von Staatssekretär Benedikt Zimmer vertreten lassen, aber angesichts der irritierten Reaktionen im Elysée-Palast machte Pistorius die Konferenz zur Chefsache.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Das Thema Luftverteidigung vergiftet seit Monaten die deutsch-französischen Beziehungen. Es ist einer der Gründe, warum Präsident Macron im vergangenen Oktober den geplanten deutsch-französischen Ministerrat in Fontainebleau absagte. Kurz vor dem Staatsbesuch des Präsidenten in Deutschland vom 2. bis zum 4. Juli besteht ein verstärkter Wille in Berlin, keinen neuen Anlass für Unmut in Paris zu bieten.

Paris vom deutschen Vorpreschen überrascht

Frankreich selbst hatte hartnäckig deutsche Einladungen ignoriert, sich an dem Aufbau eines Luftverteidigungssystems im Rahmen der European Sky Shield Initiative (ESSI) zu beteiligen. Präsident Macron hat die aus seiner Sicht strategisch kurzsichtige Initiative stattdessen infrage gestellt. Vonseiten der Bundesregierung herrscht der Wunsch vor, dass sich so viele europäische Länder wie möglich dem Projekt anschließen. 17 Länder, darunter auch die Atommacht Großbritannien, beteiligen sich bereits an der ESSI. Die Tür stehe auch für Frankreich offen. Mit dieser Botschaft reiste Pistorius nach Paris.

Die NATO unterstützt das deutsche Unterfangen, die europäische Kapazitätslücke bei der Raketenabwehr so schnell wie möglich zu schließen. Deshalb will Berlin in bewährte Systeme wie die amerikanischen Patriots für große Reichweiten und das israelische Arrow 3 für besonders große Höhen investieren. Bereits Ende 2025 soll der israelische Raketenschutzschirm nach deutschen Plänen verfügbar sein.

In Paris wurden man von dem deutschen Vorpreschen überrascht. Im Elysée-Palast heißt es bis heute, die Ende August 2022 von Bundeskanzler Scholz in seiner Prager Rede angekündigte Initiative zur Luftverteidigung sei nicht mit Frankreich abgesprochen worden. In Hintergrundgesprächen wird der deutschen Seite vorgehalten, die eigene Rüstungsindustrie zu bevorteilen. Man verweist auf das von der deutschen Firma Diehl entwickelte System IRIS-T SLM, das für die Luftverteidigung bei kurzen bis mittleren Reichweiten vorgesehen ist. Frankreich stellt zusammen mit Italien ein konkurrierendes System her. In Berlin hält man die Integration des französisch-italienischen Flugabwehrsystems SAMP/T (Surface-to-air Missile Platform/Terrain) noch für denkbar. „Alles, was beschafft wird, kann in die bestehende Struktur integriert werden“, sagte Pistorius. Es gehe nicht um die Begünstigung einzelner industrieller Interessen.

„Strategische Debatte“ unter Europäern

Die Konferenz, die teils am Rande der Luftfahrtmesse in Le Bourget, teils im Hotel des Invalides nahe des Grab Napoleons in Paris stattfand, diente offiziell dem Ziel, die „strategische Debatte“ über Luftverteidigung „unter Europäern“ zu führen. Zu den wichtigsten Teilnehmern zählten neben Pistorius die Verteidigungsminister Italiens und Polens, zwei Länder, die auch nicht an ESSI beteiligt sind. Insgesamt waren 20 europäische Länder vertreten sowie die NATO durch den französischen General Philippe Lavigne und die EU-Kommission durch den französischen Binnenmarktkommissar Thierry Breton. Die Abschlussrede wollte Präsident Macron am Abend halten.

Mehr zum Thema 1/

Macron hatte im Vorfeld nicht mit Kritik gespart. Vergangene Woche gab der Haushaltsausschuss des Bundestags eine erste Tranche in Höhe von 560 Millionen Euro für den Kauf des israelischen Systems Arrow 3 frei. Die Gesamtkosten sollen sich auf vier Milliarden Euro belaufen. Das zuwiderläuft dem französischen Anspruch, angesichts der Zeitenwende Europas industrielle Verteidigungsbasis zu stärken. In Paris fürchtet man nicht nur einen Machtwechsel in Washington. Wiederkehrend wird das Argument vorgebracht, für europäische Forschung und Entwicklung fehle das Geld, wenn Investitionen langfristig in nicht-europäische Rüstungssysteme fließen.

„Und wenn ich sehe, dass einige Länder ihre Verteidigungsausgaben erhöhen, um massiv nichteuropäisches Material zu kaufen, sage ich ihnen einfach: ‚Ihr bereitet die Probleme von morgen vor!“, sagte Macron kürzlich in Bratislava. Am 9. November urteilte er in einer Rede in Toulon, dass Deutschland die „europäische Souveränität“ gefährde, wenn es einseitig die nationale Industrie oder Drittindustrien begünstige. Hintergrund ist auch das europäische Projekt Twister (Timely Warning and Interception with Space-based Theater Surveillance) unter französischer Führung, das 2019 als Antwort auf russische Hyperschallraketen konzipiert wurde. Deutschland ist daran beteiligt. Es ist allerdings kaum vorangekommen.

Die geplante Raketenabwehr in besonders großen Höhen fordert zudem Frankreichs nukleare Abschreckungsdoktrin heraus. Darauf verwies Verteidigungsminister Lecornu zum Auftakt des zweiten Teils der Konferenz. Er forderte, dass über die „notwendige Verbindung konventioneller Mittel mit der nuklearen Abschreckung“ nachgedacht werden müsse. Frankreichs Nukleardoktrin ist so angelegt, dass durch die Androhung eines nuklearen Gegenschlags der Feind Raketenangriffe auf das französische Staatsgebiet nicht in Erwägung zieht.