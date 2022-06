Streit über Westsahara : Algerien kündigt Spanien die Freundschaft

Die Reaktion folgte prompt. Kaum hatte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez am Mittwoch vor dem Parlament in Madrid seinen Kurswechsel in der Westsahara-Politik verteidigt, kam die Meldung der offiziellen algerischen Nachrichtenagentur APS: Die Kehrtwende Spaniens sei nicht zu rechtfertigen und verstoße „gegen die internationale Legalität“, hieß es in der kurzen Mitteilung. Deshalb setze die Regierung in Algier den 2002 geschlossenen Vertrag über Freundschaft, gute Nachbarschaft und Zusammenarbeit „mit sofortiger Wirkung“ aus. Doch dabei blieb es nicht. Am späten Abend wurde ein offizielles Schreiben bekannt, dass die algerischen Banken anwies, ihre Geschäftsbeziehungen mit spanischen Firmen einzufrieren.

Spanien zahlt für seine Aussöhnung mit Algeriens regionalem Rivalen Marokko einen hohen Preis. Mehr als ein Jahr hatte die schwere diplomatische Krise mit Rabat gedauert. Pedro Sánchez beendete sie am 18. März. Er machte sich den marokkanischen Autonomieplan für die Westsahara zu eigen und gab nach mehr als 40 Jahren die spanische Neutralität auf. Indirekt erkannte er damit an, dass die frühere spanische Kolonie ein Teil Marokkos ist. Das provozierte die nächste große Krise in Nordafrika, denn Algerien ist die Schutzmacht der Polisario-Befreiungsfront, die für die Unabhängigkeit der Westsahara kämpft. Algerien zog umgehend seinen Botschafter aus Madrid ab und lässt sich seitdem nicht besänftigen.