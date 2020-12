Streit über Corona-Maßnahmen : Das Skifahren spaltet die Schweiz

Alain Berset will mit gutem Beispiel vorangehen. „Ich habe meine Skiferien storniert“, sagte der Schweizer Gesundheitsminister auf jener Pressekonferenz, auf der die Regierung verschärfte Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus verkündete. Seit Dienstag gilt: Restaurants und Bars sind für mindestens einen Monat geschlossen, ebenso Bibliotheken und Museen.

Die aktuelle 14-Tage-Inzidenz liegt bei 657,54 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner und ist damit fast doppelt so hoch wie in Deutschland. Seitdem die zweite Welle Anfang November ihre volle Wucht entfaltete, sterben pro Tag zwischen 60 und 100 an Covid-19 erkrankte Einwohner. Weil keine wesentliche Verbesserung in Sicht ist, hat die Regierung in Bern auch den Sportbetrieb stark eingeschränkt.