Keinen Monat im Amt : Brasiliens nächster Gesundheitsminister geht

Nach weniger als einem Monat im Amt hat Brasiliens Gesundheitsminister Nelson Teich seinen Rücktritt eingereicht. Das teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Grund für das Rücktrittsgesuch sind offenbar Differenzen mit Präsident Jair Bolsonaro über die Anwendung des Wirkstoffes Chloroquin zur Behandlung des Coronavirus.

Tjerk Brühwiller Freier Berichterstatter für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. F.A.Z.



Bolsonaro drängt seit Beginn der Krise auf eine Anpassung der Regeln für die Anwendung des Wirkstoffes, obwohl keine wissenschaftlichen Studien dessen Wirksamkeit bestätigen. Teich hatte in den vergangenen Tagen zu verstehen gegeben, dass er nicht hinter einer Anpassung der Regeln für Chloroquin stehen könne. Bereits zuvor war Teich von Bolsonaro in einem Beschluss über die Lockerung von Isolations-Maßnahmen übergangen worden.

Teich wurde vor knapp einem Monat als Gesundheitsminister eingesetzt, nachdem Bolsonaro Mitte April dessen Vorgänger Luiz Henrique Mandetta entlassen hatte. Auch Mandetta hatte Differenzen mit Bolsonaro über die soziale Distanzierung und die Anwendung von Chloroquin. Die Nummer zwei im Ministerium, General Eduardo Pazuello, wird vorübergehend die Leitung des Gesundheitsministeriums übernehmen, bis ein Nachfolger gefunden ist. Hoch im Kurs für den Posten steht die Ärztin Nise Yamaguchi, die den Einsatz von Chloroquin gutheißt und sich am Freitag kurz nach Bekanntwerden von Teichs Rücktritt mit Bolsonaro getroffen haben soll.

Die Nachricht vom zweiten Wechsel an der Spitze des Gesundheitsministeriums während der Corona-Pandemie löst bei vielen Brasilianern Konsternation aus. Aus São Paulo und Rio de Janeiro wurden Proteste in Form von Töpfeklappern und Hupkonzerten gemeldet. Brasilien hat sich in den vergangenen Tagen zum Hotspot der Pandemie in Lateinamerika entwickelt. Bereits mehr als 200.000 bestätige Fälle wurden seit dem Ausbruch registriert. Die Zahl der Todesopfer in Folge einer Erkrankung mit dem Virus liegt bei knapp 14.000, wobei eine hohe Dunkelziffer vermutet wird.