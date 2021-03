Kundgebungsverbot wegen Corona : Madrid streitet über Demonstrationen zum Frauentag

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die rechte Opposition wirft seitdem der Linksregierung Verantwortungslosigkeit aus ideologischen Gründen vor: Die Kundgebungen hätten trotz des hohen Infektionsrisikos nicht mehr stattfinden dürfen. Schon Anfang März 2020 hatte das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten die Risikostufe auf „hoch“ gesetzt und vor Großveranstaltungen gewarnt. Damals hatte der sozialistische Vertreter der Zentralregierung in Madrid, José Manuel Franco, die Demonstrationen genehmigt, die er 2021 verbot. Gegen ihn und andere Verantwortliche wurde später Anklage erhoben; die Verfahren wurden inzwischen eingestellt.

Doch mit dem Verbot wollen sich die Organisatoren in Madrid nicht abfinden. Mehrere feministische Verbände und zwei Gewerkschaften klagten am Wochenenden in einem Eilverfahren vor dem Obersten Gerichtshof der Region: Alle nötigen Vorkehrungen seien getroffen worden, das Infektionsrisiko so klein wie möglich zu halten. Feministinnen sprechen von einem „beispiellosen Angriff“ auf ihre Bewegung. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International beklagt eine „unverhältnismäßige Einschränkung“ des Versammlungsrechts. Einsprüche gegen das Demonstrationsverbot wies das Gericht jedoch noch am Sonntag zurück.