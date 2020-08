Streit im östlichen Mittelmeer : Die Türkei sucht die kontrollierte Eskalation auf See

Die Türkei will im östlichen Mittelmeer als Macht anerkannt werden – und schürt immer wieder Konflikte mit Griechenland und der EU. Jetzt hat Emmanuel Macron angekündigt, er werde die französische Militärpräsenz in der Region erhöhen.

Es geht nicht um Öl und Gas. Mit diesem Satz ließe sich die Einschätzung des Energiefachmanns Harry Tzimitras zu der jüngsten Zuspitzung des griechisch-türkischen Konflikts im östlichen Mittelmeer zusammenfassen. Dort hat das türkische Forschungsschiff „Oruc Reis“ am Mittwoch nach Darstellung Ankaras in Begleitung eines Marinegeschwaders mit der Suche nach Energieressourcen begonnen. In der Nacht zum Donnerstag bewegte sich das Schiff laut dem Ortungsdienst MarineTraffic abermals in Richtung eines Seegebiets, welches Griechenland als eigene, ausschließlich griechische Wirtschaftszone versteht. Noch mindestens bis zum 23. August werde das Schiff im Einsatz sein, hieß es aus der Türkei. In Athen wird der Einsatz der „Oruc Reis“ als Provokation gewertet. Griechenland hat ebenfalls Kriegsschiffe in die Region beordert.

Der Konflikt ist nicht zu leugnen. Doch Harry Tzimitras, der die Entwicklungen an den internationalen Energiemärkten und insbesondere im Mittelmeer seit vielen Jahren von Zypern aus beobachtet, bezweifelt, dass es dabei im Kern um Energieressourcen geht. Schon lange vor der Pandemie hatte er zur Vorsicht gemahnt angesichts des insbesondere in Zypern grassierenden Enthusiasmus, dem Inselstaat stünde durch entdeckte sowie erwartete Gasvorkommen eine goldene Zukunft bevor. Seit der texanische Energiekonzern Noble Energy bei Probebohrungen vor der Südküste Zyperns im Jahr 2011 ein Gasreservoir entdeckt hatte, überboten sich Politiker in Ideen, wie der vermeintlich nahende Reichtum am besten auszugeben sei.

Die Preisentwicklung am Markt, warnte Tzimitras hingegen schon damals, stelle Zyperns Exportträume vor große Herausforderungen. Den durch die Pandemie bewirkten Rückgang der Nachfrage nach Energieträgern hat natürlich auch er nicht voraussehen können, doch die Entwicklung bekräftigt seine These: „Es gibt seit Jahren ein Überangebot an Gas in Europa. Die Förderpreise der entdeckten Vorkommen im östlichen Mittelmeer machen zumindest beim derzeitigen Stand der Technik einen gewinnbringenden Export nach Europa wenig wahrscheinlich. Anders gesagt: Für den Aufsichtsratsvorsitzenden einer texanischen Ölfirma ergibt ein Engagement im östlichen Mittelmeer finanziell derzeit vermutlich kaum Sinn“, sagt Tzimitras.

Die Schiffe sind eine politische Machtdemonstration

Da man natürlich auch in Ankara die Preisentwicklungen kenne, sieht Tzimitras sich in seiner Ausgangsthese bestätigt: „Die Türkei macht deutlich, dass man sie im östlichen Mittelmeer nicht übergehen dürfe und dass jeder, der das versuche, scheitern werde.“

Tatsächlich sagt die Türkei ziemlich offen genau das. Ihre Forschungsschiffe sind Teil einer politischen Machtdemonstration. Es geht darum, Präsenz zu zeigen und eine Botschaft auszusenden. Ibrahim Kalin, Erdogans Sprecher und Berater, ein strategisch denkender Kopf, hat es in den vergangenen Wochen, als der seit Dekaden schwelende griechisch-türkische Streit über den Verlauf von Seegrenzen im Mittelmeer wieder hochkochte, mehrmals deutlich gemacht: Man lehne alle Versuche ab, die Türkei „auf die Bucht von Antalya“ einzuschränken und vom östlichen Mittelmeer auszuschließen, sagte Kalin unter anderem. Wobei er hinzufügte, die Türkei „ziehe es vor“, offene Fragen über Verhandlungen zu klären.

Der frühere türkische Offizier Metin Gürcan, heute einer der führenden zivilen Militärfachleute der Türkei, sieht in dem jüngsten Vorgehen des Landes ein klares Anzeichen dafür, dass Ankara eine „kontrollierte Eskalation“ anstrebe. Dies sei eine Reaktion auf das Anfang August in Kairo zwischen Griechenland und Ägypten abgeschlossene Abkommen zur Abgrenzung der Seegrenzen zwischen den beiden Staaten. Die Türkei erkennt dieses Abkommen nicht an. „Es gibt keine Seegrenze zwischen Griechenland und Ägypten“, heißt es dazu aus dem türkischen Außenministerium. Folglich sei das griechisch-ägyptische Abkommen null und nichtig. Die Türkei werde deshalb damit fortfahren, entschlossen ihre eigenen Interessen sowie jene der türkischen Zyprer im östlichen Mittelmeer zu verteidigen.