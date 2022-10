Streikende Raffineriearbeiter : Frankreich geht der Sprit aus

Warten auf den Stoff: An manchen Tankstellen müssen bereits Sicherheitsleute in den Schlangen für Ordnung sorgen. Bild: AFP

Vor den Zapfsäulen stehen breitbeinig Sicherheitsleute. Der Tankstellenpächter in Nanterre, einem Vorort von Paris, hat sie kurzfristig angeheuert. Sie können die Schlange der wartenden Autofahrer nicht verkürzen, aber immerhin sorgen sie für Ordnung. „Das war hier ein Chaos“, stöhnt der Angestellte Mehdi hinter der Kasse. Er erzählt von Leuten, die sich im Kampf um das knappe Benzin anpöbeln und trotz eines Verbots Kanister befüllen, von Überholversuchen und einem Blechschaden, weil ein genervter Autofahrer sich nicht den Platz in der Warteschlange streitig machen lassen wollte.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Am Donnerstag ist es ruhig, nur Dieseltreibstoff gibt es nicht. Die meisten Leute wissen Bescheid. Apps wie „Gasoil now“ oder „Essence & Co“ auf Mobiltelefonen erleichtern die Suche nach dem Treibstoff. Auch eine Internetseite der Regierung wird ständig aktualisiert und zeigt an, welche Tankstellen beliefert wurden. Am Donnerstag war gut ein Drittel der Tankstellen wegen fehlender Reserven geschlossen. Über den Lautsprecher im Kassenraum in Nanterre läuft der Radiosender RTL, für den es nur ein Thema gibt: den eskalierenden Konflikt in der Energiebranche, die Streiks in den Raffinerien und die Treibstoffknappheit. „Die Lage ist für unsere Landsleute einfach unerträglich“, sagt Wirtschaftsminister Bruno Le Maire im Radio. Tankwart Mehdi nickt, aber dann schimpft er: „Aber was macht die Regierung denn, um den Konflikt zu beenden?“

Von der Tankstelle aus kann man die Wolkenkratzer der Bürostadt La Défense sehen. Der Energiekonzern Totalenergies hat hier seinen Firmensitz bis auf 187 Meter Höhe. 2025 will der Konzern in den mit 244 Metern höchsten und teuersten Wolkenkratzer umziehen, der in der Bürostadt erbaut wird. Der Konzernchef Patrick Pouyanné hat gerade mit einer Gehaltserhöhung von 52 Prozent Schlagzeilen geschrieben. Die schier unbegrenzte Finanzmacht des Konzerns, der vom Krieg profitiert, weckt Begehrlichkeiten. Wirtschafts- und Finanzminister Le Maire fordert im Radio: „Totalenergies muss die Gehälter erhöhen.“

Wo ist Macrons politischer Spürsinn?

Das sind neue Töne aus der Regierung. Bislang hieß es immer, man mische sich nicht ein. Forderungen nach Übergewinnsteuern ließ Präsident Macron abprallen und verwies an die EU-Kommission. Aber selbst in der Nationalversammlung ist die Stimmung gekippt. Die Minderheitsregierung unter Premierministerin Elisabeth Borne gerät in der Haushaltsdebatte in Bedrängnis. Ein Änderungsantrag der bürgerlichen Rechten über die Wiedereinführung einer Exit-Steuer für steuerflüchtige Unternehmer wurde mit einer Mehrheit von 155 Stimmen bei 133 Gegenstimmen angenommen.

Die Regierung wird zusehends nervös. Die Zwangsverpflichtung von Beschäftigten der Raffinerien hat die Lage bislang nicht entspannt, sondern den Konflikt weiter eskalieren lassen. Weitere Raffineriestandorte sind betroffen. Der Streik greift auf die Atomindustrie über. Die Forderung nach Gehaltserhöhungen hat in acht Reaktoranlagen zu Arbeitsniederlegungen geführt, was die Wartungsarbeiten weiter hinauszögern könnte. Die Wahrscheinlichkeit von Stromausfällen im Winter wächst.

Politisch ist der Schaden schon unübersehbar. Präsident Emmanuel Macron steht von Neuem im Verdacht, das Gespür für das Land verloren zu haben. Dabei hatte ihn ausgerechnet sein ehemaliger Premierminister Edouard Phi­lippe gewarnt, den Tarifkonflikt nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Am 28. September wies Philippe, der als Bürgermeister der Hafenstadt Le Havre die Raffinerien in der Normandie im Blick hat, Macron auf das Risiko hin. Noch am 4. Oktober leugnete Regierungssprecher Olivier Véran, dass es überhaupt Benzinknappheit gebe. „Wo ist eigentlich der politische Spürsinn dieser Regierung?“, fragte kürzlich der Regionalratspräsident Nordfrankreichs, Xavier Bertrand. „Das ist wie bei den ‚Gelbwesten‘, sie haben nichts kommen sehen“, sagte Bertrand.