Streit um Konzessionen : Wem gehört der italienische Strand?

Mehr Strände in Italien werden verpachtet, teilweise zu überraschend niedrigen Lizenzgebühren. Dadurch gibt es weniger freien Strandzugang – und EU-Recht wird missachtet. Die Reform bringt Strandbadbetreiber in Rage.

An vielen Stränden Italiens geht es beengt zu. Das kann man beispielhaft in Gatteo a Mare studieren. Der Badeort mit rund 1900 Einwohnern liegt knapp zwanzig Kilometer nördlich von Rimini an der Adriaküste der norditalienischen Region Emilia-Romagna. Gatteo a Mare ist ein überaus lebendiges Fossil aus der Hochzeit des Massentourismus der Sechziger- und Siebzigerjahre des letzten Jahrhunderts, als die besonders bei deutschen Besuchern beliebte Riviera Romagnola von Ravenna über Rimini bis Cattolica den wenig schmeichelhaften Beinamen „Teutonengrill“ erhielt.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Die meisten der 90 Beherbergungsbetriebe von Gatteo a Mare, die Namen wie „German’s Hotel“, „Hotel Stefan“ oder „Hotel Anita“ tragen, sind gestaltlose Betonklötze, an welchen winzige Balkone kleben. In Gatteo a Mare gibt es zudem zweieinhalb Dutzend „stabilimenti“. Diese Strandbäder, die in Reih und Glied aufgestellte Liegen und Sonnenschirme vermieten, dazu über Umkleidekabinen und Duschen, Sportanlagen sowie Bars und Restaurants verfügen, nehmen in Gatteo a Mare hundert Prozent der gesamten Strandlänge ein. Es gibt in Gatteo a Mare tatsächlich keinen Meter Strand, auf dem man sein Handtuch einfach in den Sand legen und einen mitgebrachten Sonnenschirm aufspannen könnte.