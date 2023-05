Ukraine : Wagner-Söldner in Bachmut unter Druck

Die Ukraine meldet Geländegewinne in Bachmut. Der Chef der Söldnertruppe Wagner befürchtet eine Einkesselung in der umkämpften Stadt. Der „Fleischwolf“ drohe sich nun in umgekehrter Richtung zu drehen, so Prigoschin.