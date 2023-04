Stoltenberg in Kiew : „Platz der Ukraine ist in der NATO“

Herzlicher Händedruck: Jens Stoltenberg (l.) und Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag in Kiew Bild: dpa

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat der Ukraine bei einem Besuch in Kiew dauerhafte Unterstützung versprochen. „Die NATO steht an der Seite der Ukraine“, sagte er auf einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Klarer als zuletzt äußerte er sich auch zur Perspektive eines Beitritts des Landes zur Allianz. „Der rechtmäßige Platz der Ukraine ist in der NATO“, so Stoltenberg, der erstmals seit Kriegsbeginn im Land war.

Beim Treffen der Außenminister Anfang April hatte Stoltenberg lediglich geäußert, dass es darum gehe, die Ukraine „näher an die euroatlantische-Integration heranzuführen“. Die NATO versprach dem Land 2008 die Mitgliedschaft, ohne ein Datum zu nennen oder einen Prozess dafür zu beginnen.

Stoltenberg machte allerdings auch in Kiew deutlich, dass das Augenmerk der Alliierten darauf liege, die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland zu unterstützen. Solange der Krieg läuft, wollen die meisten Verbündeten keine Debatte über eine Mitgliedschaft führen, die Selenskyj Ende September formal beantragt hatte. Stattdessen soll Kiew beim Gipfeltreffen in Vilnius Mitte Juli eine deutliche Aufstockung der Militärhilfe zugesagt werden; die NATO selbst liefert aber keine Waffen. Dafür koordinieren sich die einzelnen Staaten in der Ukraine-Kontaktgruppe, die sich an diesem Freitag abermals auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein trifft.

Vor dem Treffen kündigten die Niederlande und Dänemark an, dass sie gemeinsam für 165 Millionen Euro 14 Kampfpanzer des Typs Leopard 2A4 erwerben und der Ukraine spenden wollen. Die Panzer stammen aus Beständen der deutschen Industrie und müssen zunächst generalüberholt werden. Sie würden dem Land „von Anfang 2024 an“ übergeben, teilten die Verteidigungsminister beider Staaten mit. Zuvor hatten beide Länder schon zugesagt, dass sie mit Belgien mindestens hundert ältere Panzer des Typs Leopard 1A5 aufarbeiten und Kiew liefern wollen.

Die USA kündigten derweil ein weiteres Hilfspaket über rund 300 Millionen Euro an. Es umfasst weitere Geschosse für Mehrfachraketenwerfer des Typs HIMARS sowie für Artilleriegeschütze, wie das Weiße Haus mitteilte.