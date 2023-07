In Schweden ist die angekündigte Verbrennung des Korans durch einen christlichen Iraker ausgeblieben. Demonstranten hatten deshalb die Botschaft Schwedens in Bagdad gestürmt.

In Stockholm ist ein Mann zwar auf den Koran getreten, hat die heilige Schrift der Muslime aber nicht wie angekündigt verbrannt. Zuvor hatte der Irak als Reaktion auf eine geplante Koranverbrennung in Schweden hat den schwedischen Botschafter ausgewiesen. Ministerpräsident Mohammed Schia al-Sudani forderte den Diplomaten am Donnerstag auf, „das irakische Territorium zu verlassen“. Zugleich kündigte das irakische Außenministerium an, den Geschäftsträger aus der irakischen Botschaft in der schwedischen Hauptstadt Stockholm zurückzurufen.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. Folgen Ich folge



Das abermalige Erlauben der Koranverbrennung durch die Polizei in Stockholm hatte dazu geführt, dass am frühen Donnerstagmorgen die schwedische Botschaft in Bagdad von Demonstranten gestürmt und offenbar zum Teil in Brand gesteckt worden war. Auf Videos sind Hunderte Menschen zu sehen, die auf Gebäude klettern, schreien und Fahnen schwenken. Es kam zu Zusammenstößen. Sicherheitskräfte zogen auf und vertrieben die Angreifer.

Das schwedische Außenministerium verurteilte die Erstürmung der Botschaft in Bagdad. „Angriffe auf Botschaften und Diplomaten stellen einen schweren Verstoß gegen die Wiener Konvention dar. Die irakischen Behörden sind für den Schutz der diplomatischen Vertretungen und des diplomatischen Personals verantwortlich“, teilte das Außenministerium am Donnerstagmorgen mit. Weiter hieß es, das Botschaftspersonal sei in Sicherheit.

Schwedens Außenminister Tobias Billström sagte am Donnerstag, die Erstürmung der Botschaft sei „völlig inakzeptabel“, die Regierung verurteile die Angriffe aufs Schärfste. Die irakischen Behörden hätten eine „eindeutige Verpflichtung“, diplomatische Missionen und diplomatisches Personal gemäß der Wiener Konvention zu schützen. Billström kündigte eine Einbestellung des irakischen Botschafters in Schweden an.

Verbindungen zu einer christlichen Miliz?

Hintergrund ist, dass die Polizei in Schweden für diesen Donnerstag eine öffentliche Versammlung vor der irakischen Botschaft in Stockholm erlaubt hat, bei der eine Person einen Koran und eine irakische Flagge verbrennen will. Schwedischen Medienberichten zufolge handelt es sich um die gleiche Person, die bereits im Juni vor einer Moschee in Stockholm einen Koran verbrannt hatte. Damals hatte es geheißen, es handele sich um einen Iraker, der in Schweden lebt.

Laut übereinstimmenden Berichten in der arabischen Presse handelt es sich um einen Mann namens Salwan Momika, einen irakischen Christ, der aus der Gegend der Großstadt Mossul stammt. Er wird in den Berichten mit einer christlichen Miliz in Verbindung gebracht und als Opportunist beschrieben. Demnach soll er vor mehreren Jahren nach Schweden geflohen sein. Nach der Koranverbrennung im Juni hatte es breite Empörung in der muslimischen Welt gegeben, damals war schon einmal die schwedische Botschaft im Irak gestürmt worden.