Erstmals in der Geschichte sollen Frauen Stimmrecht bei einer Bischofssynode im Vatikan haben. Das hat Papst Franziskus entschieden. In Deutschland ist das Echo geteilt.

Das Wort „Revolution“ steht im Vatikan auf dem Index. Das weiß auch Kardinal Mario Grech, der in der vergangenen Woche in Rom erklärte, was sich bei der kommenden Bischofssynode im Oktober ändern soll. Das sei keine Revolution versicherte der Organisator der Bischofsversammlungen, aber eine „wichtige Neuerung“. Und die lautete wie folgt: Erstmals in der Geschichte der katholischen Kirche sollen Frauen in größerer Zahl an einer Bischofssynode im Vatikan teilnehmen und auch Stimmrecht erhalten. Damit haben sie während der Versammlung, die alle drei bis fünf Jahre im Vatikan zusammentritt, die gleichen Rechte wie Bischöfe.

Möglich wurde die weibliche Präsenz, weil Papst Franziskus etwas getan hat, was unter seinen Vorgängern noch undenkbar erschien: Er hat die Bischofssynode grundsätzlich für „Nicht-Bischöfe“ – so lautet der vatikanische Begriff – geöffnet. Darüber hinaus hat der Papst eine Frauenquote von fünfzig Prozent eingeführt. Von den siebzig Laien und zehn Ordensleuten, die als Mitglieder in die nächste Bischofssynode im Oktober berufen werden sollen, müssen mindestens vierzig Frauen sein. Bislang war nur eine Frau bei der nächsten Bischofssynode stimmberechtigt – und das von Amtswegen: Die Untersekretärin des Generalsekretariats der Bischofssynode, die Franziskus im September 2021 ernannt hatte.