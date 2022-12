Stichwahl in Georgia : Bloß nicht über Trump reden

Marci McCarthy ist seit den frühen Morgenstunden auf den Beinen. Es sind die letzten Tage eines langen Wahlkampfes in Georgia, der am 8. No­vember in die Verlängerung gegangen war. Die Erschöpfung ist der Vor­sit­zenden der Republikaner in DeKalb County anzusehen. Sie spricht von „election fatigue“. Alle in dem Südstaat, die in den vergangenen zwei Jahren viermal wählen mussten, seien müde. Die Veranstaltung an dem Novembertag ist zudem ein Stresstest für ihre Strategie in der Stichwahl um den Senatssitz an diesem Dienstag.

Die 51 Jahre alte Event-Managerin sitzt an diesem Morgen in einem früheren Bestattungsinstitut, das inzwischen als Kirche dient, in der kleinen Gemeinde Tucker nordöstlich von Atlanta. Zwei äl­tere Damen haben Frühstück zubereitet: Es gibt Rührei und gebratenen Speck. Dazu Filterkaffee aus Pappbechern. Ein paar Rentner sind gekommen. Sie sind ganz angetan, endlich einmal einen ihrer Helden zu sehen. McCarthy ist es nämlich gelungen, John Fredericks nach DeKalb County zu locken.

Der Radio-Talker ist eine große Nummer im Trump-Universum. Er war der Wahlkampfleiter des früheren Präsidenten in Virginia und hat einen konservativen Radiosender ge­gründet, der die Trump-Basis von Philadelphia bis Atlanta erreicht. Radio-Talk-Moderatoren sind die wahren Welterklärer der Bewegung. Sie liefern den ideologischen Input für die Anhängerschaft. Selbst Fox-News wird bei ihnen inzwischen als Mainstream abgetan.

Alle wollen nur über Trump reden

McCarthy sitzt neben Fredericks am Mikrofon und versucht, ihre Botschaft an den Mann zu bringen: Die Wahl für Herschel Walker sei eine Wahl für Georgia. Zwar sei der Republikaner Brian Kemp in den Zwischenwahlen vor einem Monat als Gouverneur klar im Amt bestätigt worden. Doch wenn Walkers Gegenkandidat, der Demokrat Raphael Warnock, die Stichwahl gewinne, habe der Gouverneur keinen Verbündeten in der zweiten Kongresskammer, um Geld aus Washington zu erhalten. Darüber will McCarthy reden. Und darüber, dass Warnock, der am 8. November zwar knapp vorn lag, aber nicht die nötige 50-Prozent-Marke knackte, ein Wasserträger Joe Bidens sei, also nicht für die Interessen Georgias kämpfe: 96 Prozent seiner Abstimmungen seien auf Linie der linken Adminis­tration gewesen.

Die Leute, die in der Radiosendung anrufen, wollen aber nicht über Walker und Warnock reden, sondern über Trump. Einer fragt, warum die Partei den früheren Präsidenten dafür kritisiert habe, dass er nach den Kongresswahlen seine abermalige Präsidentschaftskandidatur verkündet hat. McCarthy atmet tief durch: „Es war zu früh“, sagt sie. Man müsse zunächst in Georgia die Wahl zu Ende bringen. Über den republikanischen Präsidentschaftskandidaten werde erst im Frühjahr 2024 abgestimmt. Bis dahin könne noch viel passieren.

Ein anderer Anrufer empört sich über die Kritik an Trumps Schlagzeilen machendem Abendessen in Mar-a-Lago, an dem ein Rechtsradikaler teilnahm. Das sei doch alles nur eine Kampagne der linken Medien. Fredericks interveniert: Das Treffen mit dem Holocaust-Leugner Nick Fuentes sei ein Riesenfehler gewesen, sagt er. Es habe die Inkompetenz der Mitarbeiter Trumps offenbart. Diese hätten das verhindern müssen. Trump selbst ha­be doch gar nicht gewusst, wer Fuentes sei. Es sei genau wie 2020, sagt Fredericks noch. Das Wahlkampfteam seinerzeit sei auch ein absolutes Desaster ge­wesen.