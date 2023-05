Aktualisiert am

Stichwahl in der Türkei : Wie Kilicdaroglu doch noch gewinnen will

An diesem Sonntag entscheidet sich die Zukunft der Türkei. Unter Erdogan würde das Land wohl endgültig zu einem Ein-Mann-Regime. Hat Oppositionskandidat Kilicdaroglu noch eine Chance? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Eine Unterstützerin von Oppositionskandidat Kemal Kilicdaroglu am Samstag in Ankara. Bild: AP

Im ersten Wahlgang hat der Amtsinhaber 2,5 Millionen Stimmen mehr bekommen als sein Kontrahent Kemal Kilicdaroglu. Präsident Recep Tayyip Erdogan geht deshalb als Favorit in die Stichwahl um das Präsidentenamt an diesem Sonntag. Anders als von den meisten Beobachtern vorhergesagt, haben die Wähler den Präsidenten nicht für die schlimmste Wirtschaftskrise seit 24 Jahren abgestraft. Auch der Pfusch am Bau, der Tausende Menschen beim Erdbeben im Februar das Leben gekostet hat, hat Erdogan kaum Stimmen gekostet. Stattdessen hat ein anderes Thema zuletzt den Wahlkampf dominiert: die knapp vier Millionen syrischen Flüchtlinge im Land.

Hat Kilicdaroglu noch eine Chance?

Ein Sieg des Oppositionskandidaten ist zwar weniger wahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. In einem Wahlkampfvideo hat seine Partei erklärt, wie sie doch noch gewinnen will. So setzt Kilicdaroglu auf einen Teil jener neun Millionen Wähler, die im ersten Wahlgang nicht abgestimmt haben. Hinzu kommen eine Million Wähler, deren Stimmen als ungültig gewertet wurden. Außerdem buhlt Kilicdaroglu um jene drei Millionen Wähler, die in der ersten Runde dem nun ausgeschieden Kandidaten Sinan Ogan ihre Stimme gaben. Der Mann ist ein Rechtsextremist, weshalb Kilicdaroglu in den vergangenen Tagen mit flüchtlingsfeindlichen Sprüchen Wahlkampf gemacht hat. Er hat versprochen, im Falle eines Wahlsiegs alle Flüchtlinge innerhalb eines Jahres abzuschieben. Das ginge nur mit Gewalt und durch den Bruch des Völkerrechts. Fachleute halten das für unmöglich.

In der türkischen Bevölkerung kommen seine Aussagen dennoch sehr gut an. Um nationalistische Wähler anzulocken, hat Kilicdaroglu außerdem der rechtsextremen „Partei des Sieges“ Zusagen gemacht, die seine kurdischen Wähler vor den Kopf stößt. So hat er unterschrieben, dass er im Falle eines Wahlsiegs im Südosten des Landes weiterhin staatliche Verwalter ernennen könnte, anstatt die mehr als 140 gewählten kurdischen Bürgermeister wieder einzusetzen, die Erdogan wegen angeblicher Terrorverbindungen entmachtet hat.

Kilicdaroglus Flirt mit den Ultranationalisten ist also riskant. Viele kurdische und liberale Wähler könnten am Sonntag zuhause bleiben. Insgesamt könnte es schwer für die Opposition werden, ihre Anhänger noch einmal in voller Stärke zu mobilisieren, weil viele nach dem ersten Wahlgang desillusioniert sind. Kilicdaroglu bleibt nur die Hoffnung, dass viele von Erdogans Anhängern den Urnen fernbleiben, weil sie überzeugt sind, dass der Amtsinhaber sowieso gewinnt.

Was passiert, wenn Erdogan gewinnt?

Das hängt davon ab, wie hoch er gewinnt. Falls sein Vorsprung sehr klein ist, werden viele Anhänger der Opposition überzeugt sein, dass er die Wahl gestohlen hat. Das Vertrauen in die Wahlbehörde ist so gering, dass solche Vorwürfe schon im ersten Wahlgang weit verbreitet waren, obwohl es keine Belege für groß angelegte Manipulationen gab. Massenproteste wären in diesem Fall nicht ausgeschlossen. Sollte Erdogan dagegen mit großem Abstand gewinnen, dann besteht die Gefahr, dass er sich zu drastischen Maßnahmen ermächtigt fühlt. Seine politischen Gegner rechnen damit, dass Erdogan nach einer Wiederwahl die Repressionen verschärfen würde. Denkbar wäre ein Verbot der drittgrößten Oppositionspartei HDP, die sich für die Rechte der kurdischen Minderheit einsetzt. Ein Verbotsverfahren läuft bereits und steht kurz vor dem Abschluss.

Möglich wäre außerdem ein Politikverbot samt Gefängnisstrafe für den beliebten Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu. Er ist einer von Kilicdaroglus Vizepräsidentschaftskandidaten und ist seit 2019 Oberbürgermeister von Istanbul. Imamoglu wurde im vergangenen Dezember bereits verurteilt, ist aber in Berufung gegangen. In dem Prozess geht es um eine Petitesse: Imamoglu soll die Mitglieder des Hohen Wahlrats nach der Annullierung der Bürgermeisterwahl von 2019 der Dummheit bezichtigt haben, nachdem der Innenminister ihn als Dummkopf bezeichnet hatte. Wenn das Urteil gegen ihn bestätigt wird, hätte Erdogans AKP gute Chancen, im kommenden Jahr die Macht über Istanbul zurückzugewinnen. Die Stadt mit ihren 15 Millionen Einwohnern ist extrem wichtig. Erdogan hat selbst einmal gesagt: „Wer Istanbul regiert, regiert die Türkei.“