Stichwahl in der Türkei : Kilicdaroglu muss kämpfen

Nach einer dramatischen Wahlnacht mit verwirrenden Zahlen und gegenseitigen Vorwürfen wachten die Türken am Montag mit der Aussicht auf eine mögliche Wiederwahl von Präsident Recep Tayyip Erdogan auf. Die Stichwahl findet am 28. Mai statt. In der ersten Runde erreichte der Amtsinhaber nach vorläufigen Angaben des Hohen Wahlrats 49,5 Prozent der Stimmen und damit deutlich mehr Stimmen als sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu, der auf 44,9 Prozent kam. Der Präsident geht zudem mit einem Startvorteil in die zweite Runde. Bei den Parlamentswahlen am Sonntag erreichte sein Bündnis eine absolute Mehrheit: 322 der 600 Abgeordnetensitze. Das könnte viele Wähler dazu bewegen, sich für stabile Verhältnisse zu entscheiden, anstatt einen Kandidaten zu wählen, der gegen die Parlamentsmehrheit regieren müsste.

Türkische Demoskopen beugten sich am Montag über die Daten, um zu verstehen, warum viele Meinungsforschungsinstitute mit ihren Prognosen falschgelegen hatten. Sie hatten Kilicdaroglu zuletzt vorn gesehen, wenn auch unter der entscheidenden Marke von 50 Prozent. Der Chef von Metropoll, Özer Sencar, meint, die entscheidende Frage sei, warum Erdogan die meisten Stimmen bekommen habe, obwohl die Wirtschaftslage so schlecht sei „wie in den vergangenen 30 bis 40 Jahren nicht“. Seine Antwort: Die Wähler der AKP machten nicht Erdogan für die Wirtschaftskrise verantwortlich, sondern Amerika und die Europäische Union.

Amerika und Europa wollen der Türkei Schlechtes

Ihnen unterstellten Erdogans Anhänger, die Türkei regierungsunfähig machen zu wollen. Zudem würden 55 % der befragten Bürger Kilicdaroglu nicht zutrauen, die Probleme zu lösen, da er keine Erfolgsbilanz vorzuweisen habe. Der Wahlkampf der Opposition war stark darauf ausgerichtet, Erdogan persönlich für die hohe Inflation verantwortlich zu machen. Offenbar erreichte sie mit diesem Narrativ nicht genügend Wähler. Das könnte auch daran liegen, dass Erdogan 90 Prozent der Medien kontrolliert. Das Gleiche scheint auch für die Bewältigung der Erdbebenschäden zu gelten. Die Ergebnisse aus den besonders betroffenen Regionen zeigen, dass die Katastrophe das Wahlverhalten kaum verändert hat. Allerdings war die Wahlbeteiligung dort niedriger als im Rest des Landes.

Der Meinungsforscher Sencar glaubt, dass Kilicdaroglu keine Chance habe, den Vorsprung Erdogans in der zweiten Runde noch aufzuholen. Die Stammwähler des Präsidenten hätten einen Anteil von 30 bis 32 Prozent an der Bevölkerung. Bei Kilicdaroglu liege die Zahl bei 20 Prozent. Sencar argumentiert schon länger, dass das Oppositionsbündnis sich für den falschen Kandidaten entschieden habe. Die Bürgermeister von Ankara und Istanbul hätten laut Umfragen seines Instituts eine deutlich bessere Chance gehabt, Erdogan zu schlagen. „Die Bürger erwarten von ihrem Präsidenten eine Erfolgsgeschichte und starke Führungsqualitäten.“

Vor ein paar Monaten hatte das Bild noch anders ausgesehen. Im vergangenen Oktober, als die Inflation offiziell auf 85 Prozent angestiegen war, waren Erdogans Zustimmungswerte so niedrig, dass sich in seinem Lager Unruhe verbreitete. In den Monaten vor der Wahl zündete der Präsident ein Feuerwerk an Maßnahmen. Beobachter sprechen von „Wirtschaftspopulismus“. Das kritisierten selbst die Wahlbeobachtermissionen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und des Europarats. „Die Ankündigungen bedeutender sozialer Wohlfahrtsprogramme“ habe den Regierenden einen ungerechten Vorteil verschafft, hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme.