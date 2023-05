Viele in Brüssel drücken dem Oppositionskandidaten Kemal Kilicdaroglu die Daumen. Doch seinen Wunsch – die Wiederaufnahme der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei – will kaum jemand erfüllen.

Ursula von der Leyen ließ sich am Montag nicht aus der Reserve locken. Was sie von der Ankündigung Kemal Kilicdaroglus halte, wurde die Kommissionspräsidentin gefragt, dass das Land der EU beitreten werde, wenn er die Präsidentenwahl gegen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan gewinne. Die Türkei sei ein wichtiger Partner, antwortete sie diplomatisch, und die hohe Wahlbeteiligung sei ein gutes Zeichen dafür, dass die Türken ihre demokratischen Rechte ausüben wollten.

Man verfolge sehr genau die Nachrichten aus der Türkei. „Wir müssen sehen, was die zweite Runde bringt.“ Ratspräsident Charles Michel, der gemeinsam mit von der Leyen vor die Presse trat, um über den bevorstehenden G-7-Gipfel zu reden, schloss sich an. Es war ein seltener Moment der Eintracht zwischen den beiden EU-Spitzen, die meistens versuchen, sich auf Kosten des jeweils anderen zu profilieren.

Schon vor der ersten Runde hatte sich Brüssel Kommentaren zum türkischen Wahlkampf enthalten. Jeder Anschein äußerer Einflussnahme sollte vermieden werden – zumal Erdogan seinem Konkurrenten beständig vorwarf, dass der in Wahrheit der Agent westlicher Mächte sei. Zugleich war klar, für wen die Herzen in Brüssel schlagen: für Kilicdaroglu, mit dem sich die Hoffnung verbindet, dass Ankara seinen konfrontativen Kurs aufgeben werde, der in den vergangenen Jahren so viel böses Blut im Verhältnis zur Europäischen Union nach sich gezogen hatte.

Auch bei der NATO, wo man sich gemeinhin weniger für die Innenpolitik der Mitgliedstaaten interessiert, wurde und wird die Präsidentenwahl mit Argusaugen verfolgt. Hier geht es darum, ob Schweden beim nächsten Gipfeltreffen als 32. Mitglied am Tisch der Allianz Platz nehmen kann. Auch diese Hoffnung verbindet sich mit dem Namen des Oppositionsführers.

EU-Außenminister setzen Türkei kurzfristig auf die Tagesordnung

Allerdings wäre die Europäische Union auf einen Wahlsieg Kilicdaroglus gar nicht vorbereitet. Das monierten einige Außenminister, als sie sich Ende voriger Woche informell in Stockholm trafen. Man sei gar nicht sprechfähig, hieß es aus den internen Beratungen. Die Außenminister treffen sich alle vier Wochen, aber ihr letzter intensiver Austausch über das Land war 2021. Bei den Regierungschefs war es ebenso. Seinerzeit boten sie Ankara an, „auf abgestufte, verhältnismäßige und umkehrbare Weise Verbindungen aufzubauen, um die Zusammenarbeit in einer Reihe von Bereichen von gemeinsamem Interesse zu intensivieren“. Nennenswerte Folgen hatte das nicht. Man war schon froh, dass sich die Spannungen zwischen der Türkei und Zypern sowie Griechenland verminderten.

Beim nächsten regulären Außenminister-Rat in Brüssel, am Montag kommender Woche, soll die Türkei nun auf die Tagesordnung kommen, wie die F.A.Z. erfuhr. Doch das hat nicht viel zu bedeuten. Während Denkfabriken schon über eine „Wende“ im Verhältnis zu Ankara spekulieren, über einen „Neubeginn“, rechnen Diplomaten nicht mit großen Sprüngen – selbst wenn, der Wunsch-Kandidat die Wahl gewinnen sollte. „Wir haben nicht viel im Köcher“, sagt einer von ihnen. Das betrifft vor allem den sehnlichsten Wunsch des Oppositionsführers: die Wiederaufnahme der Beitrittsverhandlungen. „Unser Hauptziel ist die Mitgliedschaft in der EU“, hatte der im Wahlkampf gesagt. Dafür wolle er sein Möglichstes tun.