Stichwahl : Guatemala wählt linken Bernardo Arévalo zum Präsidenten

Der Mitte-links-Politiker Bernardo Arévalo wird neuer Staatschef in Guatemala. Sein Wahlsieg könnte in dem zentralamerikanischen Land eine neue Ära einläuten.

Vor dem ersten Wahlgang war Bernardo Arévalo kaum in den Umfragen aufgetaucht. Überraschend hatte es der Außenseiter, der für die während der Protestbewegung im Jahr 2015 gegründete Mitte-links-Partei „Movimiento Semilla“ (Samenkorn-Bewegung) antrat, dennoch in die Stichwahl geschafft. Und nun ist er Guatemalas gewählter Präsident. Der 64 Jahre alte Abgeordnete und Soziologe versprach im Wahlkampf, in den von Korruption unterwanderten Institutionen aufzuräumen und auf eine neue und transparente Art und Weise zu reagieren.

Dies traf offenbar den Nerv vieler Wähler, die sich einen Wandel wünschen und eine große Abneigung gegen die etablierten und oftmals als korrupt wahrgenommenen Politiker spüren. Am Sonntag setzte sich Arévalo mit 59 Prozent der Stimmen gegen die gemäßigt konservative frühere First Lady Sandra Torres durch, deren Partei mehrfach Gegenstand von Korruptionsermittlungen war. Torres gilt zudem als Vertraute von Präsident Alejandro Giammattei und deshalb als eine Vertreterin der politischen Elite.

Arévalo dürfte am Sonntag viele der Wähler mobilisiert haben, die im ersten Wahlgang eine Nullstimme in die Urne geworfen hatten, um gegen den Ausschluss von drei Kandidaten zu protestieren. Alle der drei ausgeschlossenen Kandidaten hatten die etablierten Politiker herausgefordert und der Korruption den Kampf angesagt. Nach dem ersten Wahlgang und dem überraschenden Einzug von Arévalo in die Stichwahl, gerieten auch er und seine Partei in das Visier der guatemaltekischen Justiz, deren Vertreter nicht über alle Zweifel erhaben sind.

Unterlegene Kandidaten sowie die umstrittene Generalstaatsanwältin, die in den Vereinigten Staaten auf einer Sanktionsliste korrupter Beamter steht, versuchten, Arévalo und dessen Partei aus dem Rennen auszuschließen, was dank einer entschiedenen Reaktion im In- und Ausland, unter anderem durch die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), jedoch scheiterte.

Arévalo ist der Sohn des ersten demokratisch gewählten Präsidenten Guatemalas

Auch Arévalos Name ist allerdings nicht neu in der guatemaltekischen Politik. Bernardo Arévalo ist nämlich der Sohn des ersten demokratisch gewählten Präsidenten Guatemalas, Juan José Arévalo, der das Land kurz nach der Revolution von 1945 bis 1951 regierte und eine Reihe von politischen und sozialen Reformen durchsetzte. Nach dem Militärputsch von 1954 gegen seinen Nachfolger Jacobo Arbenz Guzmán ging Arévalo nach Chile und später nach Uruguay ins Exil, wo auch sein Sohn Bernardo zur Welt kam.

Bernardo Arévalo wuchs in verschiedenen Ländern auf, studierte später an den Universitäten von Jerusalem und Utrecht. Später war er jahrelang im diplomatischen Dienst tätig, unter anderem als Botschafter Guatemalas in Spanien. Zwischenzeitlich war er auch stellvertretender Außenminister. Er wolle als jemand in Erinnerung bleiben, der das Erbe seines Vaters respektiere, sagte Arévalo er wenige Tage vor der Wahl.

Bernardo Arévalos politische Karriere begann 2015, während der großen Demonstrationen gegen die damalige Regierung des Präsidenten Otto Pérez Molina, der in einen Korruptionsskandal involviert war und im selben Jahr unter dem Druck der Öffentlichkeit zurücktrat. Arévalo gründete während dieser Proteste zusammen mit mehreren anderen Intellektuellen eine Studiengruppe, aus der später die politische Partei Movimiento Semilla hervorging. 2019 trat die Partei erstmals zu den Parlamentswahlen an, wobei Arévalo als Abgeordneter in den Kongress gewählt wurde. Arévalo und seine Partei, die sich als sozialdemokratisch sehen, erfreuen sich vor allem bei jüngeren Wählern großer Beliebtheit.

Neben dem Kampf gegen Korruption waren die Unsicherheit im Land sowie die wirtschaftliche Lage wichtige Themen im Wahlkampf. Arévalo versprach die Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserungen im öffentlichen Bildungs- und Gesundheitswesen sowie Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels. Im Kongress wird ihm allerdings ein kalter Wind entgegenwehen. Seine Partei hat lediglich 23 der 160 Sitze. Will Arévalo etwas bewegen in Guatemala, ist er auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen – auch der etablierten.