Ideologische Erziehung :

Ideologische Erziehung : Bannons Kaderschmiede

Steve Bannons Paradies politisch-ideologischer Erziehung: Dieses alte Kloster in Trisulti soll ein neues Ausbildungszentrum für die nationalistischen Führer von morgen werden. Bild: AFP

Trisulti ist ein einsamer Ort. Gerade deshalb hat der wandernde Benediktinermönch Dominikus von Sora schon vor gut tausend Jahren hier ein Kloster gestiftet: Die Abgeschiedenheit ist der inneren Einkehr förderlich. Im Jahr 1204 wurde die ursprüngliche Einsiedelei, deren Ruinen noch heute zu sehen sind, von den Kartäusern übernommen und neu aufgebaut. Daher der heutige Name: Kartause von Trisulti. Über die Jahrhunderte wuchs sich das Kloster zu einem immer mächtigeren Komplex aus. Bis es schließlich im 19. Jahrhundert zu jenem gotisch-barocken Klotz wurde, der bis heute inmitten eines dichten Waldes über einer Schlucht thront.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Von Collepardo, einem Städtchen von kaum tausend Einwohnern, rund hundert Kilometer südöstlich von Rom gelegen, führt die Straße zu der Kartause in vielen Serpentinen durch Eichen- und Fichtenwälder den Berg hinauf. Das Kloster liegt auf gut 800 Metern über dem Meeresspiegel. Still ist es hier. Aus dem Unterholz löst sich die Gestalt eines streunenden Hundes, sein schmutzig-weißes Fell ist verklumpt. Aus der Ferne hört man die Glocken, welche die Bauern ihren weidenden Pferden umgehängt haben. Das Nirgendwo, in welchem sich die Kartause von Trisulti befindet, nennen die Italiener die Ciociaria. Den Namen verdankt die karge Gegend der Ciòcia: einem einfachen Schuh, den sich die Berghirten schon vor Zeiten aus einem Stück Leder zuzuschneiden und mit Riemen um Füße und Unterschenkel zu schnüren pflegten.