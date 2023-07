Aktualisiert am

Stephan Steinlein wird neuer deutscher Botschafter in Frankreich. Für einige Wochen hatte er einen ähnlichen Posten schon einmal inne – als letzter Vertreter der DDR in Paris.

Noch bevor er dem französischen Präsidenten sein Beglaubigungsschreiben überreichen konnte, war Stephan Steinleins Dienstzeit als Botschafter in Paris beendet. Das war 1990 – und Vergleichbares wird dem 62 Jahre alten Diplomaten in der französischen Hauptstadt wohl nicht ein zweites Mal passieren. Steinlein war als fünfter und letzter Botschafter der DDR sechs Wochen in Paris auf Posten.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Nach der Wiedervereinigung fing der studierte Theologe im Auswärtigen Amt neu an. Jetzt kehrt er als Botschafter ins Palais Beauharnais zurück. Auf ihn wartet die wichtige Mission, den kurzfristig annullierten Staatsbesuch des französischen Präsidenten in Deutschland neu zu organisieren.

Gute Zusammenarbeit mit Steinmeier

Ende August kommt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in den Elysée-Palast, um mit Präsident Emmanuel Macron einen neuen Termin zu bestimmen. Steinmeier und Steinlein sind ein eingespieltes Team, das schon im Bundeskanzleramt, im Außenministerium und im Präsidialamt zusammengearbeitet hat.

Fragen nach der deutschen Russlandpolitik geht der ehemalige Staatssekretär im Auswärtigen Amt nicht aus dem Weg. Die deutsch-französische Vermittlung im Rahmen des Normandie-Formats sei gescheitert. Aber sie sei dennoch wichtig gewesen und hätte es der Ukraine erst ermöglicht, dem russischen Angriff standzuhalten.

Steinlein ist der erste Hausherr im Palais Beauharnais, der DDR-Erfahrung mitbringt. Er hat sich vorgenommen, die Beziehungen Frankreichs in den Osten Deutschlands auszubauen.

Als er zum Offizier der französischen Ehrenlegion geschlagen wurde, bedauerte Steinlein, dass er nie mit einer „Ente“, einem Auto des Fabrikats Citroën 2CV, auf der Ferienroute in den Süden gebraust sei. „Die Ente und die Côte d’Azur kannte ich nur aus den Filmen von Louis de Funès, von denen jeweils einer im Sommer in der DDR ins Fernsehen kam“, sagte er. Sie hätten sein Frankreich-Bild geprägt.

Im Alter von 24 Jahren begann er Französisch zu lernen, mit 29 Jahren kam er zum ersten Mal nach Frankreich. Das Verhältnis ist seither innig geblieben, was auch daran liegen mag, dass der Vater von vier Kindern mit einer Französin verheiratet ist. Er verbringt seinen Sommerurlaub jedes Jahr in Frankreich, besonders oft in der elsässischen Heimat seiner Ehefrau.

Mehr zum Thema 1/

Sein Vorgänger Hans-Dieter Lucas, der nach drei Jahren nach Rom übersiedelt, hinterlässt ihm zwei neue Netzwerke. Er begründete eine deutsch-französische Académie mit namhaften Personen, die den kulturellen Austausch bereichern soll. Hinzu kommt das dem Young Leaders nachempfundene Programm „Generation Europa“ für vielversprechende junge Deutsche und Franzosen.