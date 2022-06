Vor G-20-Gipfel : Steinmeier sucht im Indopazifik Gleichgesinnte

In Singapur und Indonesien spricht der Bundespräsident über den Krieg in der Ukraine und die Folgen für Asien. Der Blick richtet sich vor allen Dingen auf einen weiteren Konflikt: zwischen China und Taiwan.

Der Krieg in der Ukraine erscheint in Asien weit weg, doch die Region, die heute meist als Indopazifik bezeichnet wird, spürt die Folgen der Krise in Europa. Auf diesen Punkt ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf seiner ersten großen Reise der zweiten Amtszeit, die ihn nach Singapur und Indonesien führt, schon mehrfach eingegangen. „Rund 13 Flugstunden von Berlin sind die Themen, die die Menschen hier bewegen, nicht anders. Auch hier sorgt man sich um den Krieg in Europa, das Leid der Menschen aus der Ukraine, um den Bruch des Völkerrechts durch den Angriff Russlands auf die Ukraine und natürlich auch um die wirtschaftlichen Folgen, die der Krieg auch in dieser Region hat und haben wird“, sagte Steinmeier am Mittwoch in Singapur.

Wie wollen sich die Länder Asien dieser Herausforderung stellen? Welche Schlüsse ziehen sie aus dem plötzlichen Einbruch des Kriegs? Um diese Fragen ging es bei dem Besuch auch, zu dem trotzdem auch eine Vielzahl von Terminen bei Unternehmen und Kulturinstitutionen gehörten, wie das bei einer Bundespräsidentenreise so üblich ist. Im Indopazifik haben die meisten Regierungen den russischen Angriff nicht so deutlich verurteilt wie Singapur. Selbst Indonesien, wo Steinmeier am Mittwoch eintreffen sollte, hat zwar einer UN-Resolution zur Verurteilung der Invasion zugestimmt, doch der diesjährige G20-Vorsitzende hatte sich beim Ausschluss Russlands aus dem UN-Menschenrechtsrat enthalten. Bisher lässt sich Indonesien auch nicht dazu bewegen, Russlands Präsident Putin zum G-20-Gipfel im Herbst auf der indonesischen Insel Bali auszuladen.

Diese Frage wird auch das Thema in der indonesischen Hauptstadt Jakarta sein, in der Steinmeier am Mittwoch eintraf. „Es wird laufend Gespräche über das richtige Format für das G-20-Gipfeltreffen geben. Und vieles hängt davon ab, das darf keinen überraschen, von dem Verlauf des Krieges“, sagte Steinmeier. Es gebe noch keinen Anlass in irgendeine Richtung zu drängen, „sondern die Verabredung, im Gespräch zu bleiben“, sagte der Bundespräsident. Das ist eine Einschätzung, die so ähnlich auch Singapur vertritt. Indonesien ist in diesem Jahr in vielerlei Hinsicht ein wichtiger Gesprächspartner. Präsident Widodo wird auch zum G-7-Gipfel nach Elmau reisen. Kultureller Austausch und kontroverse Debatten entfachen sich an der indonesischen Gruppe Ruangrupa, die in diesem Jahr die Documenta in Kassel kuratiert.

In Asien wächst die Sorge, dass es im Windschatten des Kriegs auch in dieser an Brennpunkten nicht armen Region zu einem offenen Konflikt kommen könnte. Der Blick richtet sich vor allen Dingen auf Taiwan. Nur wenige Tage vor der Ankunft Steinmeiers in Singapur hatte Pekings Verteidigungsminister General Wei Fenghe auf einer Sicherheitskonferenz mit Krieg gedroht, falls Taiwan sich für unabhängig erklären sollte. Bei aller Sorge erscheint ein Krieg aus Sicht von politischen Beobachtern in Singapur und Deutschland kurzfristig trotz allem nicht bevorzustehen. In Regierungskreisen des Stadtstaats glauben manche sogar, dass das Risiko durch die weltweiten Reaktionen auf die russische Invasion sogar unwahrscheinlicher geworden sei. „Hier ist man genauso wenig in der Lage in die Köpfe der chinesischen Führung zu schauen, wie wir das können“ sagte Steinmeier.

Viele Länder in der Region wollen sich nicht entscheiden

Insbesondere Singapur arbeite aber daran, in einem Gesprächsverhältnis zu bleiben, sagte der Bundespräsident. „Und dafür zu sorgen, dass das, was Russland gegenüber der Ukraine tut, nicht zum Beispielsfall wird.“ Steinmeier besuchte mit Singapur und Indonesien zwei Länder, in denen die Gemeinsamkeiten überwiegen. Singapurs amtierender Finanzminister und zukünftiger Regierungschef Lawrence Wong sprach nach dem Treffen mit Steinmeier von einer „gemeinsamen Weltsicht“, die auf gegenseitigem Respekt und internationalem Recht beruhe. Der Außenminister Vivian Balakrishnan lobte den offenen Austausch von Meinungen über die Weltlage, insbesondere den Ukraine-Krieg. Singapur und Deutschland teilten „gemeinsame strategische Perspektiven“.

Für ein Land wie den kleinen südostasiatischen Stadtstaat, der mit seinen nur fünf Millionen Einwohnern auf ungestörten Handel angewiesen ist, wäre es fatal, wenn sich China entschließen würde, dem russischen Beispiel zu folgen. An der Taiwanfrage könnte sich eine Konfrontation der Weltmächte entzünden. Schon jetzt ist die Region hin- und hergerissen zwischen dem wichtigsten Wirtschaftspartner China und den USA, die für viele Länder, nicht zuletzt Singapur, als Sicherheitsgarant fungieren. Sie wollen eine Blockbildung vermeiden, sich nicht zwischen zwei Seiten entscheiden.

Der reiche Stadtstaat hat auch von der bestehenden Ordnung profitiert. Nach einem Treffen mit dem Außenminister besuchte Steinmeier am Dienstag den Singapurer Hafen, der hinter Schanghai als zweitgrößter der Welt gilt. Von einer Dachterrasse schaute der Bundespräsident auf einen Containerterminal, der sich fast bis zum Horizont erstreckte. Es wurde gehoben, verladen, geprüft. „Wer heute am Hafen hier gestanden hat, der weiß, warum wir hier sein müssen“, sagte Steinmeier.

Das Gebot der Stunde heiße „Diversifizierung der Lieferketten“. Gemeint ist damit, die Abhängigkeit von China zu reduzieren. Das habe in allen Gesprächen eine Rolle gespielt, sagte Steinmeier am Mittwoch. „Wie gehen wir mit den Folgen von Pandemie und Krieg um. Wie schaffen wir es, unsere Volkswirtschaften widerstandsfähiger zu machen. Wie reduzieren Verwundbarkeit.“ Die Antworten seien genauso wie in Deutschland: „Auch hier reagieren alle mit dem Versuch, einseitige Abhängigkeiten zu reduzieren“, sagte Steinmeier.