Schreiben zum Nationalfeiertag : Steinmeier spricht Ukrainern „größte Hochachtung“ aus

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Ukrainern anlässlich ihres Nationalfeiertags am Mittwoch seine „größte Hochachtung“ ausgesprochen. „Ich bewundere, mit welchem Mut, welcher Entschlossenheit Sie, die Streitkräfte und die gesamte Bevölkerung sich dem brutalen russischen Angriffskrieg entgegenstellen“, schrieb Steinmeier in einem am Dienstag veröffentlichten Brief zu dem Feiertag in der Ukraine. „Sie lassen sich Ihr Land, Ihr Leben, Ihre Freiheit nicht nehmen.“

Die Ukraine könne Deutschland und Europa an ihrer Seite wissen. Als Kandidat für den Beitritt zur Europäischen Union gehe die Ukraine „zudem einen Weg von großer transformativer Kraft, der enorme Chancen bietet und die Ukraine Schritt für Schritt der EU-Mitgliedschaft näherbringen wird“, schrieb Steinmeier. Er teile die Überzeugung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dass die Ukraine „als freier, unabhängiger und souveräner Staat“ weiter existieren werde.

Mit Blick auf die Befürchtungen, Russland könnte anlässlich des ukrainischen Unabhängigkeitstags am 24. August seine Angriffe verstärken, kündigte Selenskyj entschlossene Reaktionen an. Es werde eine mächtige Antwort geben, sagte Selenskyj vor Journalisten. „Ich möchte das jeden Tag sagen ... diese Antwort wird zunehmen, sie wird stärker und stärker werden.“ Auf die Frage, wie die Ukraine auf einen möglichen russischen Raketenangriff auf Kiew reagieren werde, verwies Selenskyj auf die Gleichberechtigung aller Städte und Regionen. Auf einen Angriff auf die Hauptstadt werde genauso reagiert wie auf aktuelle Angriffe andernorts. „Für mich als Präsident und für jeden Ukrainer sind Kiew, Tschernihiw, der Donbass alles dasselbe." Dort lebten überall Ukrainer, sagte Selenskyj und nannte darüber hinaus auch die zuletzt stark umkämpften Städte Charkiw und Saporischschja.

Mehr zum Thema 1/

Selenskyj bekräftigte das Ziel, die Herrschaft über die von Russland im Jahr 2014 annektierte Halbinsel Krim zurückzuerlangen. „Um den Terror zu überwinden, ist es notwendig, einen Sieg im Kampf gegen die russische Aggression zu erringen. Es ist notwendig, die Krim zu befreien", sagt Selenskyj zur Eröffnung einer internationalen Krim-Konferenz.