Rede beim Weltkirchenrat : Steinmeiers Bußpredigt

In Karlsruhe liest der Bundespräsident nicht nur den Russisch-Orthodoxen die Leviten. Auch Papst Franziskus bekommt etwas zu hören. Und die Politik gleich mit.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Karlsruhe Bild: dpa

Eindringlichere Worte als die, mit denen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Mittwoch die 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen eröffnet hat, hätte kein Politiker und kein Kirchenführer wählen können.

Unverblümt sprach das Staatsoberhaupt über das, was Papst Benedikt XVI. in seiner Regensburger Rede als „Pathologie der Religion“ vornehmlich im Islam am Werk sah: dass „Religion, die den Menschen aufrichten, ermutigen und erhöhen soll, zu einem Instrument der Erniedrigung anderer, des Hasses und der Gewalt wird“.

Auch im Christentum sind derlei Versuchungen längst nicht überwunden – was Steinmeier nicht nur mit dem als Wink gemeinten Satz illus­trierte, dass es überall auf der Welt Christenpflicht sei, den vielen Er­scheinungsformen des Antisemitismus zu wehren.

Mit noch größerer Verve ging der evangelische Christ mit der Führung der russisch-orthodoxen Kirche (ROK) ins Gericht, rechtfertige diese doch einen Angriffskrieg gegen die eigenen Schwestern und Brüder im Glauben, mache sich mit den Verbrechen des Putin-Regimes gegen die Ukraine gemein und huldige einer als Theologie verbrämten totalitären Ideologie.

Freilich stand Steinmeier in Karlsruhe nicht nur die Delegation der ROK vor Augen. Auch den Emissären von Papst Franziskus, der seit Jahren dem russischen Patriarchen Kirill den Hof macht, hielt er einen Spiegel vor: Ein Dialog als Selbstzweck, der Unrecht nicht zur Sprache bringe, sondern sich auf fromme Wünsche beschränke und im Ungefähren bleibe, werde schlimmstenfalls zur Bühne von Rechtfertigung und Propaganda.

Aus diesen Worten sprach auch der vormalige Außenminister. Seit Februar hat Steinmeier mehrfach öffentlich Buße getan für die Irrtümer einer ganzen deutschen Politikergeneration, denen er auch selbst erlegen war. So wirkte es fast als Vermächtnis, als Steinmeier von dem Bauen von Brücken als einer zutiefst christlichen Haltung sprach. Aber dazu brauche es Bereitschaft auf beiden Seiten des Flussufers.